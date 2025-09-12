Cuáles son las enfermedades que se esconden detrás de las manos y los pies fríos

- “Uno de los principales problemas médicos que causan los pies fríos es la disminución de la circulación en las extremidades y el daño a los nervios, conocido como neuropatía”, escribe en la el doctor William Kormos en la revista de salud de la Escuela de Medicina de Harvard. Asimismo, añade que una de las causas de la disminución de la circulación es la aterosclerosis, en la que las arterias se estrechan debido a los depósitos de grasa e impiden el flujo sanguíneo en las extremidades. Como resultado, las extremidades cambian de color y también puede aparecer dolor en las pantorrillas o muñecas al moverlas. “Por lo general, el médico puede detectar esta afección (enfermedad arterial periférica) comprobando el pulso de los pies y manos en el paciente”, explica Kormos.