Cuáles son las enfermedades que se esconden detrás de las manos y los pies fríos

Puede estar relacionado con cambios en la temperatura ambiental o con afecciones graves que requieren tratamiento. ¿Cómo identificar la gravedad?

Tener las manos frías pueden advertirnos algún problema de salud Tener las manos frías pueden advertirnos algún problema de salud Diario Uno
Hace 4 Hs

Sentir frío en los extremos del cuerpo es algo muy común. Más si esta sensación se da en las manos y los pies. Algunos sufren esta baja de temperatura por algunos minutos dado que pueden estar en un contexto de mucho frío. Sin, embargo, esta condición se transforma en un problema cuando se extiende por horas y hasta días. Este síntoma no solo advierte sobre un problema que debe ser atendido con urgencia sino que también genera malestar y molestias en la cotidianidad de la persona.

Según Pablo Jorge Maid, jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario Austral (HUA) y director del Centro de Investigaciones en Enfermedades Reumáticas (CIER), la sensación de frío en manos y pies -independientemente del contexto- se debe a un fenómeno vascular de vasoconstricción. 

En este, los vasos sanguíneos se contraen y disminuye la circulación sanguínea en esas zonas produciendo una reducción de la temperatura y también generando cambios en la coloración de la piel como palidez y/o cianosis -que las manos y pies se pongan de color azul-. “Esta condición es más común en mujeres jóvenes, aunque puede aparecer en personas de cualquier edad y sexo”, asegura el Dr. Maid.

Por otro lado y respecto a cuando esto sucede de acuerdo con el contexto, típicamente, el cambio de la temperatura en las extremidades puede ser el reflejo de la temperatura ambiental a la que uno está expuesto. Esto sería algo así como estar en un ambiente frío y que la temperatura corporal disminuya y en ambientes calurosos, aumente. Si se sigue esta lógica, tener las manos o los pies fríos, sería el resultado de un simple mecanismo de adaptación del organismo al medio que lo rodea. Si sirve para tener en cuenta, la temperatura corporal basal del ser humano oscila entre 36′5º-37ºC.

Pies y manos frías: qué enfermedades se pueden estar manifestando

En muchos casos, como mencionó el doctor Maid, tener las manos o los pies fríos o ambas partes puede representar un déficit de circulación sanguínea momentánea. Aunque también existen otro tipo de afecciones y condiciones que podrían relacionarse con este síntoma. 

- Uno de ellos es el diagnóstico del Síndrome de Raynaud. Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS), este es un trastorno que hace que los vasos sanguíneos de las manos y pies se vuelvan más angostos, disminuyendo así el flujo sanguíneo. Como consecuencia, partes del cuerpo, usualmente los dedos de las manos y los pies, se enfrían y se adormecen, y cambian de color tornándose blancos o azules. 

- Otra afección que, según los profesionales, puede estar relacionada con esta disminución de la temperatura es el hipotiroidismo. Se asocia con este diagnóstico ya que al haber un déficit de función de la glándula tiroides y no funcionar correctamente el metabolismo en el organismo se puede originar un cuadro de hipofunción corporal generalizada. Este último se destaca por presentar los siguientes síntomas: intolerancia al frío, estreñimiento, sequedad y tumefacción de la piel, fragilidad del pelo, bradicardia, hipotensión arterial, entre otras.

- “Uno de los principales problemas médicos que causan los pies fríos es la disminución de la circulación en las extremidades y el daño a los nervios, conocido como neuropatía”, escribe en la el doctor William Kormos en la revista de salud de la Escuela de Medicina de Harvard. Asimismo, añade que una de las causas de la disminución de la circulación es la aterosclerosis, en la que las arterias se estrechan debido a los depósitos de grasa e impiden el flujo sanguíneo en las extremidades. Como resultado, las extremidades cambian de color y también puede aparecer dolor en las pantorrillas o muñecas al moverlas. “Por lo general, el médico puede detectar esta afección (enfermedad arterial periférica) comprobando el pulso de los pies y manos en el paciente”, explica Kormos.

