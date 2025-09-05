Chile en alerta por el Coqueluche: ¿cuáles son los síntomas y a quiénes afecta esta enfermedad?

Ante el aumento de contagios en la región, la Organización Panamericana de la Salud ha extendido una alerta epidemiológica por coqueluche, a la que se sumó el Ministerio de Salud de Chile en agosto. La alerta en el país tiene como objetivo reforzar la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.
El informe del Ministerio revela que hasta finales de julio, Chile había superado la mediana de casos prepandémicos (2015-2019) con un total de 394 contagios. La enfermedad afecta principalmente a los niños, siendo los grupos de 1 a 4 años, 5 a 9 años y los menores de 1 año los más afectados.
¿Qué es el coqueluche y cuáles son sus síntomas?
Según explican desde la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, el coqueluche es una enfermedad infecciosa que se produce por la bacteria Bordetella pertussis, que es altamente transmisible a través de las gotitas que salen cuando una persona tose, estornuda o habla.
Además, es conocida como tos convulsiva o ferina, y es capaz de producir cuadros muy severos y graves en niños, especialmente en lactantes, pudiendo llegar a provocar apnea o la muerte, explica el infectólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, César Bustos.
Los síntomas incluyen moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos y llorosos, fiebre, tos, consigna Mayo Clinic. Tras una semana o dos, estos empeoran. Por ejemplo, la mucosidad espesa y se acumula en vías respiratorias causando una tos incontrolable.
Los ataques graves y prolongados de tos pueden provocar vómitos, causar fatiga extrema, sonido silbante y chillón agudo al inhalar aire, hacer que el rostro se enrojezca o de color azulado. En el caso de los bebés puede que se les dificulte la respiración o dejen de hacerlo temporalmente.
Respecto a su prevención, Chile dispone de vacunas gratuitas que forman parte del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Este establece que se vacune contra el coqueluche a niñas y niños de 2, 4, 6 y 18 meses; menores entre 1° y 8° básico; gestantes desde las 28 semanas.
“Los niños que no han recibido la serie primaria de vacunación presentan mayor riesgo de enfermar y presentar complicaciones propias de la enfermedad e incluso fallecer“, asevera el oficio que da origen a la alerta epidemiológica.
Coqueluche: ¿cómo se tratan los contagios?
La enfermedad se diagnostica con una prueba de biología molecular que se realiza al paciente, que busca el ADN de la Bordetella pertussis.
“También se puede diagnosticar con otros métodos como el cultivo, pero esto es cada vez más infrecuente, y se diagnostica sobre todo a través de técnicas de biología molecular con un hisopado nasofaríngeo tanto en adultos como en niños”, explica Burgos.
Por último, el experto indica que tras el diagnóstico, el tratamiento por coqueluche consiste en antibióticos que cubren y erradican la Bordetella de la persona infectada.