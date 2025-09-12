Quién es Tyler Robinson, el sospechoso de haber asesinado a Charli Kirk

Esta mañana el presidente Donald Trump anunció que detuvieron a una persona sospechosa, que sería responsable del asesinato de Charlie Kirk en Utah, Estados Unidos. El primer mandatario norteamericano fue entrevistado en el pgrograma “Fox&Friends” de Fox News Channel, donde deslizó la posibilidad de que se tratara del homicida.
Pero Trump fue cauteloso para brindar mayor información. “Con alto grado de certeza (puedo decir), lo tenemos bajo custodia”, sentenció el mandatario. A su vez, sostuvo no querer ir “demasiado lejos”. “Me gustaría contarles un poco sobre cómo sucedió; pero, esencialmente, alguien que estaba muy cerca de él lo entregó”, sostuvo Trump y agregó que en horas de la tarde autoridades correspondientes brindarían más detalles de lo sucedido.
En paralelo, autoridades de Utah informaron que cerca de las 22 del jueves, se habría detenido a un joven de nombre Tyler Robinson luego de una búsqueda de 33 horas.
¿Quién es el Tyler Robinson: sospechoso de matar a Charlie Kirk?
El sitio de noticias CNN en Español reconoció al detenido Tyler Robinson como un joven de 22 años registrado para votar sin afiliación a ningún partido. Un familiar habría entregado al joven asegurando que su ideología política se había radicalizado en los últimos años. Así lo informó el gobernador de Utah, Spencer Cox.
Los investigadores describieron el atentado como un ataque antifascista. Cerca del lugar del asesinato se encontraron municiones grabadas con mensajes como: “¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!”. También se encontró una bala con una canción antifascista italiana, razones que sirvieron para argumentar la procedencia del homicidio.
Los registros de votantes informan que, pese a estar inscripto para elegir autoridades, Robinson no votó en las últimas dos instancias generales que tuvieron lugar en Estados Unidos. El familiar que brindó información declaró también que el joven habría criticado duramente a Kirk en el último tiempo.
Cox afirmó que un familiar de Robinson les contó a los investigadores que, en una cena familiar reciente, Robinson mencionó el evento de Kirk en el Valle de Utah, y “hablaron de por qué no les gustaba y de sus opiniones”, añadió. “El familiar también afirmó que Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba”, informó CNN.