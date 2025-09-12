Secciones
Mundo

Quién es Tyler Robinson, el sospechoso de haber asesinado a Charli Kirk

El principal sospechoso habría emitido comentarios violentos en contra de la víctima en los últimos días.

Robinson también habría criticado a Kirk desde las redes sociales. Robinson también habría criticado a Kirk desde las redes sociales.
Hace 1 Hs

Esta mañana el presidente Donald Trump anunció que detuvieron a una persona sospechosa, que sería responsable del asesinato de Charlie Kirk en Utah, Estados Unidos. El primer mandatario norteamericano fue entrevistado en el pgrograma “Fox&Friends” de Fox News Channel, donde deslizó la posibilidad de que se tratara del homicida.

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Pero Trump fue cauteloso para brindar mayor información. “Con alto grado de certeza (puedo decir), lo tenemos bajo custodia”, sentenció el mandatario. A su vez, sostuvo no querer ir “demasiado lejos”. “Me gustaría contarles un poco sobre cómo sucedió; pero, esencialmente, alguien que estaba muy cerca de él lo entregó”, sostuvo Trump y agregó que en horas de la tarde autoridades correspondientes brindarían más detalles de lo sucedido.

En paralelo, autoridades de Utah informaron que cerca de las 22 del jueves, se habría detenido a un joven de nombre Tyler Robinson luego de una  búsqueda de 33 horas.

¿Quién es el Tyler Robinson: sospechoso de matar a Charlie Kirk?

El sitio de noticias CNN en Español reconoció al detenido Tyler Robinson como un joven de 22 años registrado para votar sin afiliación a ningún partido. Un familiar habría entregado al joven asegurando que su ideología política se había radicalizado en los últimos años. Así lo informó el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Los investigadores describieron el atentado como un ataque antifascista. Cerca del lugar del asesinato se encontraron municiones grabadas con mensajes como: “¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!”. También se encontró una bala con una canción antifascista italiana, razones que sirvieron para argumentar la procedencia del homicidio.

Los registros de votantes informan que, pese a estar inscripto para elegir autoridades, Robinson no votó en las últimas dos instancias generales que tuvieron lugar en Estados Unidos. El familiar que brindó información declaró también que el joven habría criticado duramente a Kirk en el último tiempo.

Cox afirmó que un familiar de Robinson les contó a los investigadores que, en una cena familiar reciente, Robinson mencionó el evento de Kirk en el Valle de Utah, y “hablaron de por qué no les gustaba y de sus opiniones”, añadió. “El familiar también afirmó que Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba”, informó CNN.

Temas Donald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué se sabe del francotirador que mató a Charlie Kirk: vestía de negro

Qué se sabe del francotirador que mató a Charlie Kirk: "vestía de negro"

El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

El estremecedor último posteo de Charlie Kirk antes de ser asesinado en Estados Unidos

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Detuvieron al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras una intensa búsqueda en Utah

Video: así fue el momento en el que Charlie Kirk recibió un disparo en Utah

Video: así fue el momento en el que Charlie Kirk recibió un disparo en Utah

Conmoción en EEUU: murió Charlie Kirk, activista conservador cercano a Trump que recibió un disparo durante un evento

Conmoción en EEUU: murió Charlie Kirk, activista conservador cercano a Trump que recibió un disparo durante un evento

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios