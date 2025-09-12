Escándalo de los audios: allanaron propiedades de Spagnuolo y encontraron U$S80.000 sin declarar

La Justicia avanza con la investigación por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este viernes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hizo nuevos operativos; uno de ellos, en la casa de Diego Spagnuolo, en un country de Pilar.
Otro procedimiento se desplegó más al sur, por la zona de Berazategui, en el barrio donde vive Daniel Garbellini, el otro funcionario que fue desplazado de su cargo cuando estalló el caso, con la circulación de los audios en los que Spagnuolo hablaría de cómo advirtió dentro del Gobierno de la existencia de sobornos.
Ambos operativos tuvieron como foco poder reconstruir quienes fueron las personas que los visitaron en el último tiempo, indicaron fuentes al tanto de los procedimientos.
Además, un tercer operativo se realizó en un banco, donde la Policía encontró U$S80.000 en efectivo y dos mil euros en una de las cajas de seguridad de Spagnuolo, dijeron fuentes del caso, consignó el diario La Nación.
Por otra parte, los abogados de Spagnuolo, Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, presentaron su renuncia. Lo hicieron con la presentación de un escrito, a las 17.35, mientras se librara el operativo en el domicilio de su defendido. “Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, señaló el documento.