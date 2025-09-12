Secciones
Política

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Jaldo insistió con que se debe modificar el sistema de acoples antes de las elecciones.

DECISIÓN. Jaldo insistió con que se deben modificar los acoples. DECISIÓN. Jaldo insistió con que se deben modificar los acoples.
Hace 2 Hs

A pesar de la resistencia que existe dentro del peronismo, el gobernador Osvaldo Jaldo insistió en que tiene que ser modificado el sistema electoral de acoples que está vigente en Tucumán desde 2006. Además, remarcó que el Poder Ejecutivo (PE) participará de la reforma política que se gesta en la Legislatura y que tiene que ser sancionada en 2026, a lo sumo.

El mandatario tucumano fue consultado por la reforma en rueda de prensa, como consecuencia de las declaraciones que brindó Miguel Acevedo. El vicegobernador aseguró a LA GACETA que la Cámara avanzará con el debate luego de las elecciones del 26 de octubre, afirmó que el 65% de los legisladores están de acuerdo con que se debe modificar el sistema y reconoció que el tema acoples es el principal punto de discordia entre los que están en desacuerdo.

Jaldo destacó que es un buen mensaje para la sociedad que el vicegobernador haya dicho que se avanzará con la reforma luego de las elecciones. “Hemos dicho que el año 26 es el de la reforma política. Se viene trabajando; la Legislatura viene trabajando temas electorales, verificando otros sistemas, como el de provincias como Salta o Mendoza. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema? No está definido. La Legislatura viene trabajando, pero a la hora de la verdad el Ejecutivo provincial también va a opinar”, adelantó.

La reforma electoral tiene el aval del 65% de los legisladores, según Acevedo

La reforma electoral tiene el aval del 65% de los legisladores, según Acevedo

En cuanto a qué pasará con las listas colectoras que inundan los cuartos oscuros de boletas partidarias en los comicios provinciales, el gobernador expresó: “hay que ver qué decide la mayoría. Lo que creo es que al sistema hay que mejorarlo”

Acceso a la Información Pública

Por otra parte, Jaldo recordó que no sólo propuso la reforma electoral, sino que, como parte de la reforma política, el PE envió a la Cámara un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y también la iniciativa por Ficha Limpia. Ambas propuestas fueron giradas para su tratamiento en comisiones, pero por el momento no fueron abordadas.

“Venimos trabajando en la reforma, no sólo electoral sino política en Tucumán. Seguramente que este año le hemos dado mucha fuerza a lo institucional y también tenemos una elección nacional en octubre, pero el año 26 es el de la reforma en la provincia. No puede ser el 27; tiene que ser el 26, porque el 27 comienza otro proceso electoral, que son las elecciones provinciales y uno no puede cambiar las reglas de juego en el medio. Todas las modificaciones que hagamos en el año 26 son para la provincia de Tucumán, por eso vamos a avanzar”, insistió el gobernador.

En 2024, Jaldo convocó a una reforma constitucional para eliminar los acoples porque de lo contrario -dijo- sería “sólo maquillaje”. En la Cámara, sin embargo, consideraron que están dadas las condiciones para convocar a elecciones de convencionales constituyentes.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 11 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

2

La crisis del transporte público

3

Cartas de lectores: maestros, artesanos del futuro

4

Cartas de lectores: Día del Maestro

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos
6

Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos

Más Noticias
Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los datos del avance narco que generan preocupación

Los datos del avance narco que generan preocupación

La reforma electoral tiene el aval del 65% de los legisladores, según Acevedo

La reforma electoral tiene el aval del 65% de los legisladores, según Acevedo

La otra cara del Día del Maestro: largas décadas de luchas docentes que marcaron Tucumán

La otra cara del Día del Maestro: largas décadas de luchas docentes que marcaron Tucumán

Septiembre Musical: Luz invita a vivir un nuevo “Amanecer” de folclore y rock

Septiembre Musical: Luz invita a vivir un nuevo “Amanecer” de folclore y rock

Música popular con Mariela Acotto, Franco Luciani y Esteban Morgado

Música popular con Mariela Acotto, Franco Luciani y Esteban Morgado

“Toy Story” celebra 30 años en los cines

“Toy Story” celebra 30 años en los cines

Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos

Agenda de shows en vivo: el ciclo Cultura Bar hace un recorrido por distintos ritmos

Comentarios