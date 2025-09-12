Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

A pesar de la resistencia que existe dentro del peronismo, el gobernador Osvaldo Jaldo insistió en que tiene que ser modificado el sistema electoral de acoples que está vigente en Tucumán desde 2006. Además, remarcó que el Poder Ejecutivo (PE) participará de la reforma política que se gesta en la Legislatura y que tiene que ser sancionada en 2026, a lo sumo.
El mandatario tucumano fue consultado por la reforma en rueda de prensa, como consecuencia de las declaraciones que brindó Miguel Acevedo. El vicegobernador aseguró a LA GACETA que la Cámara avanzará con el debate luego de las elecciones del 26 de octubre, afirmó que el 65% de los legisladores están de acuerdo con que se debe modificar el sistema y reconoció que el tema acoples es el principal punto de discordia entre los que están en desacuerdo.
Jaldo destacó que es un buen mensaje para la sociedad que el vicegobernador haya dicho que se avanzará con la reforma luego de las elecciones. “Hemos dicho que el año 26 es el de la reforma política. Se viene trabajando; la Legislatura viene trabajando temas electorales, verificando otros sistemas, como el de provincias como Salta o Mendoza. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema? No está definido. La Legislatura viene trabajando, pero a la hora de la verdad el Ejecutivo provincial también va a opinar”, adelantó.
En cuanto a qué pasará con las listas colectoras que inundan los cuartos oscuros de boletas partidarias en los comicios provinciales, el gobernador expresó: “hay que ver qué decide la mayoría. Lo que creo es que al sistema hay que mejorarlo”
Acceso a la Información Pública
Por otra parte, Jaldo recordó que no sólo propuso la reforma electoral, sino que, como parte de la reforma política, el PE envió a la Cámara un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y también la iniciativa por Ficha Limpia. Ambas propuestas fueron giradas para su tratamiento en comisiones, pero por el momento no fueron abordadas.
“Venimos trabajando en la reforma, no sólo electoral sino política en Tucumán. Seguramente que este año le hemos dado mucha fuerza a lo institucional y también tenemos una elección nacional en octubre, pero el año 26 es el de la reforma en la provincia. No puede ser el 27; tiene que ser el 26, porque el 27 comienza otro proceso electoral, que son las elecciones provinciales y uno no puede cambiar las reglas de juego en el medio. Todas las modificaciones que hagamos en el año 26 son para la provincia de Tucumán, por eso vamos a avanzar”, insistió el gobernador.
En 2024, Jaldo convocó a una reforma constitucional para eliminar los acoples porque de lo contrario -dijo- sería “sólo maquillaje”. En la Cámara, sin embargo, consideraron que están dadas las condiciones para convocar a elecciones de convencionales constituyentes.