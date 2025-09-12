Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

“Venimos trabajando en la reforma, no sólo electoral sino política en Tucumán. Seguramente que este año le hemos dado mucha fuerza a lo institucional y también tenemos una elección nacional en octubre, pero el año 26 es el de la reforma en la provincia. No puede ser el 27; tiene que ser el 26, porque el 27 comienza otro proceso electoral, que son las elecciones provinciales y uno no puede cambiar las reglas de juego en el medio. Todas las modificaciones que hagamos en el año 26 son para la provincia de Tucumán, por eso vamos a avanzar”, insistió el gobernador.