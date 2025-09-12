Osvaldo Jaldo habló sobre el "aislamiento" de Javier Milei: "Hoy, el Presidente está solo"

“Un saludo a todas y todos en esta mañana linda, fresca, hermosa, peronista y puro sol”. Así inició esta mañana la ronda de prensa el gobernador Osvaldo Jaldo, luego del acto de La Liberad Avanza (LLA) en Tucumán que contó con la participación de Karina Milei, hermana de Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, entre otras autoridades nacionales.
Ante ello, el gobernador ratificó su posición crítica frente al veto de Milei a la ley aprobada en el Congreso, que otorgaba fondos a las provincias a través del programa ATN (Aportes al Tesoro Nacional). “Nos entusiasmamos un poco cuando el Presidente llamaba al diálogo con los gobernadores. Pensábamos que alguna propuesta iban a tener al convocarnos. Era la propuesta más accesible, que era obligatoria y Milei solo tenía que promulgarla, pero hizo todo lo contrario y la vetó ¿Para qué llama al diálogo a los gobernadores si lo primero que hace es vetar la ley?”, cuestionó Jaldo.
“Por un lado te invito, y por el otro te sigo metiendo la mano en el bolsillo”, añadió.
Aunque evitó calificativos por tratarse de un período electoral, expresó su preocupación por “la soledad” de Javier Milei al frente del Gobierno nacional. “Hoy, el Presidente está solo. Peleado con la vicepresidenta, con diputados y senadores. No se lleva bien con los gobernadores. Me preocupa ese aislamiento”, enfatizó.
Remarcó que el mandatario libertario fue elegido por el voto popular, pero expresó su preocupación por el aislamiento del funcionario nacional. “Se ha apartado totalmente de todos los sectores institucionales que pueden ayudar y colaborar”, advirtió. Y agregó: “Una sola persona no va a sacar adelante a la Argentina”.
El titular del Poder Ejecutivo provincial aclaró que está dispuesto a colaborar con la Nación, pero reclamó ser parte activa del progreso nacional. “Los tucumanos también queremos ser parte del despegue de la Argentina. Y cuando digo parte, no me refiero a mí, sino a cada tucumano y tucumana que me votó con el 56% el 11 de junio de 2023”.
Visita de Karina Milei y los libertarios
Consultado sobre la reciente visita a Tucumán de Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán, Jaldo destacó la institucionalidad y la seguridad con la que fueron recibidos.
“A diferencia de otras provincias, donde tuvieron problemas y que irse apurados, acá le brindamos toda la seguridad. Los tucumanos somos hospitalarios y respetuosos. Voy a poner por encima de todo a la institucionalidad, no a la política ni la campaña electoral. Ayer, las autoridades nacionales llegaron y se fueron de Tucumán con total tranquilidad; no hubo ni un hecho de violencia”, expresó.
Asimismo, adelantó que, si bien no tiene una reunión en agenda con Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, mantiene una relación institucional estable con la Nación. Prueba de ello fue la firma del acta de transferencia definitiva de las 100 hectáreas del Procrear Tucumán, un proyecto clave para la construcción de viviendas en la provincia.
Con delegados comunales
El mandatario, junto con el vicegobernador Miguel Acevedo, se reunió con intendentes, delegados comunales y legisladores del oficialismo para realizar una evaluación de la situación la provincia y de cada juridicción.
Jaldo remarcó que, tras un año y nueve meses de gestión, y en un contexto difícil del país, se avanzaron en obras de distinta envergadura en las 93 comunas, desde mejorar accesos, puentes, rutas provinciales -como la 307 o 329-, hasta inversiones en seguridad, en escuelas y acción social con la tarjeta alimentaria.
“Si bien atendemos las cuestiones electorales, no hay que descuidar la cuestión institucional, que es la que nos pide la comunidad”, subrayó.
Entre los logros más destacados, el mandatario mencionó la inauguración del complejo penitenciario de Benjamín Paz, con capacidad para 1.600 internos, lo que permitirá descomprimir comisarías y devolver efectivos a las calles. También subrayó la apertura de la licitación para la remodelación total del aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, que se convertirá en un nodo estratégico para la carga aérea del país.
“Desde Tucumán vamos a poder salir al mundo”, dijo el gobernador, al anunciar que a fin de año comenzarán a operar las aerolíneas Copa y Latam, conectando la provincia con Panamá y Lima.