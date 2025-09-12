Osvaldo Jaldo habló sobre el "aislamiento" de Javier Milei: "Hoy, el Presidente está solo"

Ante ello, el gobernador ratificó su posición crítica frente al veto de Milei a la ley aprobada en el Congreso, que otorgaba fondos a las provincias a través del programa ATN (Aportes al Tesoro Nacional). “Nos entusiasmamos un poco cuando el Presidente llamaba al diálogo con los gobernadores. Pensábamos que alguna propuesta iban a tener al convocarnos. Era la propuesta más accesible, que era obligatoria y Milei solo tenía que promulgarla, pero hizo todo lo contrario y la vetó ¿Para qué llama al diálogo a los gobernadores si lo primero que hace es vetar la ley?”, cuestionó Jaldo.