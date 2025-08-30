Secciones
EconomíaRural

Israel comprará a la Argentina nuez pecán sin cáscara

El Senasa negoció con su homólogo de aquel país.

Israel comprará a la Argentina nuez pecán sin cáscara
Hace 5 Hs

La Argentina logró la apertura del mercado de Israel para la exportación de nuez pecán sin cáscara, gracias al resultado de las negociaciones sostenidas entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Servicio de Protección Vegetal e Inspección de Plantas (PPIS) de aquel país.

Previamente, el PPIS realizó un análisis de riesgo de plagas, basado en la información proporcionada por el Senasa sobre la situación fitosanitaria del producto y su procesamiento en la Argentina. De esta manera, a partir de agosto de este año, Israel autoriza la importación del fruto seco para consumo humano desde nuestro país.

Asimismo, la información necesaria para el proceso de certificación fitosanitaria ya se encuentra registrada en la plataforma CERT-POV del organismo sanitario nacional, lo que permitirá agilizar los trámites de exportación.

En 2024 el Senasa certificó la exportación de 611,75 toneladas de nuez pecán sin cáscara. Los principales destinos son: Estados Unidos (125 toneladas), Países Bajos (70 toneladas), Bielorrusia (66 toneladas), Federación Rusa (55 toneladas) y Turquía (51 toneladas).

Temas IsraelSenasaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Sorgo: la cosecha alcanzó alrededor de 3 millones de toneladas

Foro Impulso NOA: reconocimiento a “Empresas que transforman”

Foro Impulso NOA: reconocimiento a “Empresas que transforman”

Lo más popular
Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre
1

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder
2

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud
3

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes
4

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
5

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

Puja por los plazos fijos entre bancos y billeteras virtuales: ¿Cuáles son los mejores opciones para los ahorros?

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

El Banco Central restringió la operatoria bancaria en dólares para contener la presión cambiaria

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

La esposa de Bruce Willis tomó la difícil decisión de sacarlo de la casa familiar

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Comentarios