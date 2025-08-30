Israel comprará a la Argentina nuez pecán sin cáscara

La Argentina logró la apertura del mercado de Israel para la exportación de nuez pecán sin cáscara, gracias al resultado de las negociaciones sostenidas entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Servicio de Protección Vegetal e Inspección de Plantas (PPIS) de aquel país.
Previamente, el PPIS realizó un análisis de riesgo de plagas, basado en la información proporcionada por el Senasa sobre la situación fitosanitaria del producto y su procesamiento en la Argentina. De esta manera, a partir de agosto de este año, Israel autoriza la importación del fruto seco para consumo humano desde nuestro país.
Asimismo, la información necesaria para el proceso de certificación fitosanitaria ya se encuentra registrada en la plataforma CERT-POV del organismo sanitario nacional, lo que permitirá agilizar los trámites de exportación.
En 2024 el Senasa certificó la exportación de 611,75 toneladas de nuez pecán sin cáscara. Los principales destinos son: Estados Unidos (125 toneladas), Países Bajos (70 toneladas), Bielorrusia (66 toneladas), Federación Rusa (55 toneladas) y Turquía (51 toneladas).