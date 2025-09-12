Secciones
¡Descontrolado! Un tucumano en “La Voz” estaría teniendo “mucha acción” en el reality, según la producción

El participante rompe corazones en las redes sociales y parece que también dentro de la producción del programa.

Las relaciones se afianzaron tanto entre los participantes de La Voz que ya pasaron al siguiente nivel.
Hace 1 Hs

Si las redes sociales ya venían incendiándose cada vez que cantaba, esta vez el fuego se expandió a pasos agigantados, porque afirman que un participante tucumano de “La Voz” estaría teniendo “mucha acción” con otros participantes. La producción del programa habría tenido que advertirles a los competidores que mantengan su comportamiento.

“La Voz” pasó todas sus instancias y ahora solo quedan algunas semifinales y la gran final. Los equipos ya están conformados y los participantes afianzan sus relaciones cada vez más. Tan cercanos se volvieron algunos que, según contaron en el programa de streaming “Me lo contó una amiga”, un tucumano tuvo que ser reprendido por la producción.

El tucumano rompecorazones de “La Voz”

El reality de Telefe está lleno de jóvenes talentos y con esa juventud está también la energía y el ímpetu por socializar. “Me escribió una persona que tiene llegada a los participantes, a la producción, y me dijo que la producción tuvo que decir a todos los participantes que esto no es un viaje de egresados, que paren de cog**, por favor”, contó uno de los panelistas del streaming.

Mientras intentaba guardar la incógnita, aseguró que se trataba de un participante varón, del interior del país. Enseguida todas las miradas se posicionaron sobre el tucumano Pablo Cuello, que estaría viviendo la experiencia al máximo. Las fuentes de “Me lo contó una amiga” aseguran que la información está chequeada por familiares de los demás participantes.

“Me dijeron que el otro día en vivo en el programa un jurado, la Sole, le dijo: ‘¡Qué bien la estás pasando’!”, contó el panelista con un pícara insinuación. Es que las versiones de la historia coinciden con lo que los fanáticos manifiestan en redes sociales, donde Pablo Cuello llega a ser tendencia con cada una de sus presentaciones. No fueron pocas las personas que le declararon su amor a la distancia y parece que la situación se replica al interior del reality de Telefe.

“Este participante estaría teniendo mucha acción. Tuvo que decirle la producción: ‘Pará un poco porque estás un poco pasadito. Estás queriéndote bajar a todo lo que hay en el staff’”, informaron, a la vez que confirmaban que se trata del tucumano que arrasa con su voz grave.

