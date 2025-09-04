La tucumana Eugenia Rodríguez deslumbró en La Voz Argentina con un clásico de Céline Dion

El avance inesperado y el apoyo masivo

Tras la serie de intensas presentaciones, Juliana Gattas pronunció las palabras que confirmaron el triunfo de Eugenia: "La primera persona salvada del Team Miranda! es Eugenia Rodríguez". Esta decisión no sorprendió a nadie, dada la impecable calidad de su interpretación y la conexión que estableció con el público. El virtuosismo que Eugenia desplegó con el hit de Céline Dion garantizó su paso directo a la siguiente instancia de la competencia. La tucumana superó un desafío técnico y emocional, asegurando su lugar entre los siete participantes que siguen adelante.