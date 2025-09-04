Secciones
La tucumana Eugenia Rodríguez deslumbró en La Voz Argentina con un clásico de Céline Dion

Esta performance, calificada como un éxito total, generó aplausos y celebraciones entusiastas en el estudio y en las redes sociales.

Hace 1 Hs

La talentosa joven tucumana Eugenia Rodríguez deslumbró en el escenario de La Voz Argentina durante la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025. En una jornada de un tremenda tensión, la concursante del Team Miranda! se sorprendió a todos al interpretar la balada "It’s all coming back to me now" de Céline Dion. Fue un éxito total, los aplausos y celebraciones invadieron entusiastas en el estudio y en las redes sociales.

Céline Dion es su cantante favorita, y enfrentó el desafío de una canción de 1996 conocida por su gran dificultad técnica. Su interpretación sentida y virtuosa no solo cautivó a los coaches, para muchos esta fue una de las actuaciones más memorables de la temporada. Desde sus primeras apariciones, Eugenia transformó su inicial timidez en una presencia segura y con paso firme en el escenario.

Un duelo exitoso en noche de eliminaciones para La Voz

La noche del miércoles marcó la etapa de Los Rounds, una fase inédita en el programa que, en esta edición, presentó doble eliminación. A pesar de la alta presión y un triple empate en el equipo, Eugenia brilló con su voz y carisma. Su presentación robó todos los aplausos y la posicionó claramente como una de las favoritas para avanzar.

Los coaches del Team Miranda!, Ale Sergi y Juliana Gattas, no ocultaron su satisfacción con el progreso de Eugenia. Ellos notaron cómo la joven, quien comenzó con miedo, ahora se muestra segura y disfruta plenamente de cada momento sobre el escenario. Sus consejos resaltaron la importancia de aprovechar la oportunidad y de abrazar este momento único en sus carreras.

El avance inesperado y el apoyo masivo

Tras la serie de intensas presentaciones, Juliana Gattas pronunció las palabras que confirmaron el triunfo de Eugenia: "La primera persona salvada del Team Miranda! es Eugenia Rodríguez". Esta decisión no sorprendió a nadie, dada la impecable calidad de su interpretación y la conexión que estableció con el público. El virtuosismo que Eugenia desplegó con el hit de Céline Dion garantizó su paso directo a la siguiente instancia de la competencia. La tucumana superó un desafío técnico y emocional, asegurando su lugar entre los siete participantes que siguen adelante.

El equipo de Miranda! finalmente quedó conformado por siete talentos, incluyendo a Joaquín Martínez Urrutia, Thomas Guzmán y Sofía Verna. Junto a ellos, Pablo Cuello, Emiliano Villagra y Aimel Sali también lograron avanzar, consolidando un grupo fuerte. La actuación de Eugenia Rodríguez confirmó su potencial y el sólido apoyo que recibe de la audiencia, los coaches y las redes sociales. Su viaje en La Voz Argentina continúa con fuerza, dejando una huella imborrable en cada paso del camino.

