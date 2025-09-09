"Sentí que era mi año": la tucumana Violeta Lemo deslumbró al jurado de La Voz y se posicionó entre las mejores de la noche

Soledad Pastorutti le dedicó unas palabras especiales con a Lemo, que demostraron que fue una de las favoritas de la noche. "La amo, realmente es increíble lo que genera, sos una dama que está dispuesta a vencer". Allí, la coach rescató la historia de Violeta, que para la cantante es igual de relevante. "No es un dato menor tu edad, que tenés familia ni que te viniste de Tucumán... Para mí sos un faro, una luz y te felicito por haber querido a pesar de todas las responsabilidades que tenes, estar acá, cantar, entregarnos tu arte", profundizó.