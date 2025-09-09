"Sentí que era mi año": la tucumana Violeta Lemo deslumbró al jurado de La Voz y se posicionó entre las mejores de la noche

La ovación, los aplausos acalorados del público y los comentarios atónitos del jurado fueron las señales de que la tucumana Violeta Lemo era una de las estrellas de la noche en La Voz Argentina. La participante del team Soledad se estableció como una de las mejores del programa de anoche y fue de las primeras en asegurarse un nuevo lugar en el certamen.
En la noche de ayer, Violeta Lemo deslumbró al estudio de La Voz Argentina, con una interpretación llena de sentimiento y entrega. Con pasión que se notó desde la tribuna y atravesó la pantalla de los espectadores, la tucumana de 55 años conmovió con versión de "La extraña dama" en la primera ronda de los shows en vivo del Team Soledad.
Una actuación que deslumbró
Inserta en una escenografía propia de un espectáculo de grandes escenarios, Lemo brindó un show que mantuvo al jurado con la boca abierta durante toda la interpretación. "¿De dónde saliste Violeta?", le preguntó abrumado Nico Occhiato. Mientras tanto el público repetía el nombre de la participante una y otra vez.
Impactado, Occhiatto le preguntó a Lemo si alguna vez había hecho el casting del certamen musical, a lo que la participante respondió que no, contestación que sorprendió por su profesional desempeño en el escenario. "No me animaba", explicó con sinceridad la tucumana ante su negativa. Allí, movida por los sentimientos, agregó: Me animé porque lo sentí, sentí que era mi año." Sin dudarlo, Occhiato expresó: "Qué bien que lo hizo, menos mal, espectacular, tremendo".
Soledad Pastorutti le dedicó unas palabras especiales con a Lemo, que demostraron que fue una de las favoritas de la noche. "La amo, realmente es increíble lo que genera, sos una dama que está dispuesta a vencer". Allí, la coach rescató la historia de Violeta, que para la cantante es igual de relevante. "No es un dato menor tu edad, que tenés familia ni que te viniste de Tucumán... Para mí sos un faro, una luz y te felicito por haber querido a pesar de todas las responsabilidades que tenes, estar acá, cantar, entregarnos tu arte", profundizó.
Violeta Lemo, entre las primeras salvadas
Finalizadas las presentaciones de los 8 participantes, la folclorista debía salvar a sus tres primeros participantes, los que más se destacaron en la competencia del lunes. Y entre ese número, la tucumana se ganó su lugar.
La primera salvada fue Valentina Otero, para quien la folclorista tuvo palabras especiales por lo mucho que sufrió haber tenido que ir al voto telefónico a pesar de ser "la más robada". "Hubo justicia", afirmó la coach sobre la cantante que interpretó "Tráfico por Katmandú", de Fito Páez.
"Quien se queda acompañando a Valentina es... Violeta Lemo", anunció la Sole en segundo lugar, para emocionar así a la artista tucumana que brilló sobre el escenario con "La extraña dama", el icónico tema de Valeria Lynch. Por último, Pastorutti afirmó "estar en un brete" y en tercer lugar decidió la clasificación de Milagros Gerez Amud, joven que había interpretado "La flor de la canela", el vals de Chabuca Grand.