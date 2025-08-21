Secciones
Sorpresa en Top Chef VIP: un error clave dejó a una querida participante fuera del reality de CHV

Una prueba decisiva en la cocina sorprendió a todos y provocó una eliminación inesperada.

Hace 1 Hs

Top Chef VIP vivió un momento clave en su competencia: Mónica Godoy se convirtió en la novena eliminada del programa de Chilevisión, que ya se prepara para entrar en su recta final.

Tensión en Top Chef VIP: Yamila Reyna y Vanessa Daroch protagonizaron fuerte cruce en plena devolución

La actriz llegó hasta la instancia decisiva tras la prueba de salvación, en la que incluso Coca Mendoza consideró abandonar la cocina por falta de apoyo de los chefs. Los participantes que llegaron a esta fase fueron: Mónica Godoy, Dani Ride, Vanesa Daroch, Carolina Soto, Yamila Reyna y Coca Mendoza.

Sin embargo, un error en la preparación de un postre marcó la diferencia. Godoy presentó su creación utilizando el molde, lo que fue determinante para que los jueces decidieran su eliminación.

A pesar de la tristeza de dejar el programa, Mónica Godoy expresó su gratitud por la experiencia: "Es fome, son los jueces los que deciden y hay que acatar. Me voy con muchas cosas positivas".

Top Chef VIP: emociones al límite y una eliminación que sorprendió a todos

"No tengo rabia, creo que ellos son los que saben... Les quiero dar las gracias a ustedes para siempre haberme regalado el interés por la cocina. Es un programa tan lindo, se aprende, se llevan cosas para la casa en el corazón", agregó. 

La actriz también destacó la relación con sus compañeros: "He encontrado un grupo de gente preciosa, tanto detrás de cámara como aquí en frente, que me han ayudado mucho en este camino".

Por su parte, los chefs Benjamín Nast, Fernanda Fuentes y Sergi Arola elogiaron a la eliminada, resaltando su calidez y pidiéndole comprender los motivos de su salida, situación que Godoy aceptó con humildad.

