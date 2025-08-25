De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

Jorge "Kike" Acuña se convirtió en el nuevo participante confirmado de Fiebre de Baile, el programa de entretención y talento que muy pronto regresará a la pantalla de CHV.
El exdeportista cuenta con una extensa trayectoria profesional, tanto en el fútbol como director técnico, pero también se ha hecho conocido fuera de las canchas gracias a su vínculo con el espectáculo nacional.
En 2010, tras retirarse del fútbol profesional, Kike participó en el reality Pelotón de TVN. Sin embargo, su relación con la farándula comenzó en 2007, cuando se casó con Carla Jara, de quien se separó mediáticamente luego de tres años de matrimonio.
Posteriormente, Acuña ganó notoriedad con el apodo de “el rey de la noche” y protagonizó una de las relaciones más polémicas del espectáculo local junto a la modelo Roxana Muñoz. Esta relación terminó en un mediático divorcio en tribunales y dejó como fruto una hija.