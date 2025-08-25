Secciones

De las canchas a la pista: polémico ex futbolista será participante del reality Fiebre de Baile

El programa de entretención es una de las grandes apuestas de CHV.

Hace 20 Min

Jorge "Kike" Acuña se convirtió en el nuevo participante confirmado de Fiebre de Baile, el programa de entretención y talento que muy pronto regresará a la pantalla de CHV.

El exdeportista cuenta con una extensa trayectoria profesional, tanto en el fútbol como director técnico, pero también se ha hecho conocido fuera de las canchas gracias a su vínculo con el espectáculo nacional.

¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

En 2010, tras retirarse del fútbol profesional, Kike participó en el reality Pelotón de TVN. Sin embargo, su relación con la farándula comenzó en 2007, cuando se casó con Carla Jara, de quien se separó mediáticamente luego de tres años de matrimonio.

Sorpresa en Top Chef VIP: un error clave dejó a una querida participante fuera del reality de CHV

Sorpresa en Top Chef VIP: un error clave dejó a una querida participante fuera del reality de CHV

Posteriormente, Acuña ganó notoriedad con el apodo de “el rey de la noche” y protagonizó una de las relaciones más polémicas del espectáculo local junto a la modelo Roxana Muñoz. Esta relación terminó en un mediático divorcio en tribunales y dejó como fruto una hija.

