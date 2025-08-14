¿Qué pasará con Julián Elfenbein? La palabra de Julio César Rodríguez sobre el futuro del animador en CHV

Julio César Rodríguez se refirió a la situación de Julián Elfenbein en Chilevisión, donde el animador lleva casi un año sin proyectos activos en pantalla.
En junio pasado, el propio Julián había confirmado en Podemos Hablar que lo habían dejado “en la banca” tras conducir exitosos programas como Pasapalabra y The Voice.
Durante el programa Sígueme de TV+, Rodríguez, en su rol de director de programación, fue consultado sobre el futuro del animador en el canal. La conversación también incluyó los rumores sobre que Diana Bolocco podría dejar Plan Perfecto para asumir la conducción de Fiebre de baile, lo que podría desplazar a Elfenbein.
No obstante, Rodríguez evitó dar definiciones concretas: “Todavía no están designados los animadores para los programas”, señaló. Sobre la pausa de Julián, agregó que “están viendo” qué ocurrirá con él.
Finalmente, el director aseguró que, aunque hasta el momento no había proyectos nuevos asignados a Elfenbein, “está considerado para lo nuevo”.