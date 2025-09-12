Expo Agroganadera 2025: agenda completa, horarios, exposiciones y mucho más

Con entrada libre y gratuita, en la Sociedad Rural de Tucumán comenzó ayer la Expo Agroganadera 2025, con un cronograma que conjuga remates, muestras de animales, actividades típicas y presencia de empresas vinculadas al agro, la muestra será un espacio clave para productores, técnicos y el público general.
Las puertas del predio abren de 10 a 21, en avenida Camino del Perú 1.050, el acto central está previsto para hoy, a las 20, y contará con la participación de autoridades provinciales, nacionales y dirigentes de la SRT.
Una de las grandes novedades de esta edición será el regreso de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que vuelve con pruebas oficiales, un campeonato de morfología y un remate.
Cronograma de actividades de la Expo Agroganadera 2025
Viernes
10, 14 y 17: Pruebas de caballos criollos, en la pista central.
15: Jura didáctica, ovinos y caprinos, en la pista auxiliar.
Sábado
8: Campeonato de Morfolofía, caballos criollos, en la pista central.
15: Fundación de equinoterapia La Vidalita, en la pista central.
15: Aparte campero de caballos criollos, pista de Aparte Campero.
17: Clínica de caballos peruanos, en la pista central.
20: Remate de caballos criollos, pista de remate.
22: After expo, en el paseo del Gomero.
Domingo 14
9: Aparte campero, de caballos criollos, en la pista de Aparte Campero.
12: Misa de bendición de frutos, en la pista central.
14: Aparte Campero libre, pista de Aparte Campero.
17: Carrera de tambores, pista central
20: Destrezas gauchas, pista central.