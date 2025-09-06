Secciones
Se viene la 60ª edición de la Expo de la Sociedad Rural de Tucumán
Se viene la 60ª edición de la Expo de la Sociedad Rural de Tucumán
Hace 8 Hs

La Expo Agro Ganadera de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) celebra su edición número 60. La muestra, uno de los eventos más representativos de la región, presenta en esta oportunidad un cronograma que combina remates, exposiciones de distintas especies y actividades tradicionales del campo. A todo esto se suman los stand de las distintas firmas, con productos vinculados al agro. La Expo, que desde hace décadas se convirtió en un punto de encuentro clave para productores, empresas y el público en general, genera impacto el sector y expectativas tanto para la provincia como para la región del NOA.

A las 9 de este jueves 11 comenzarán a ingresar los animales. Y desde las 20 de esa misma jornada se realizará un fogón, que incluirá una guitarreada y un campeonato de truco.

Acto de inauguración

El acto oficial de inauguración de la 60ª edición se llevará a cabo el viernes 12, y contará con la participación, entre otros funcionarios provinciales y dirigentes de la SRT, del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.

En esta Expo se dará un gran regreso: la Asociación de Criadores de Caballos Criollos retorna a la muestra con pruebas oficiales y de gran protagonismo, como un campeonato de morfología y un remate, para el cual la SRT acondicionó especialmente el predio, con pista de arena y corral exclusivo.

Según los organizadores, será la Expo más ambiciosa hasta la fecha, consolidando a Tucumán como referente en innovación, genética, en tradición y en desarrollo rural. Se desarrollará entre el 11 y el 14 de este mes.

