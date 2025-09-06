Se viene la 60ª edición de la Expo de la Sociedad Rural de Tucumán

La Expo Agro Ganadera de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) celebra su edición número 60. La muestra, uno de los eventos más representativos de la región, presenta en esta oportunidad un cronograma que combina remates, exposiciones de distintas especies y actividades tradicionales del campo. A todo esto se suman los stand de las distintas firmas, con productos vinculados al agro. La Expo, que desde hace décadas se convirtió en un punto de encuentro clave para productores, empresas y el público en general, genera impacto el sector y expectativas tanto para la provincia como para la región del NOA.