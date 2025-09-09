Secciones
Abre la Expo Agro Ganadera en la Sociedad Rural de Tucumán
Hace 3 Hs

La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) dará inicio este jueves 11 a la 60ª edición de la tradicional Expo Agro Ganadera, uno de los eventos más emblemáticos del sector en el norte del país. Con un cronograma que conjuga remates, muestras de animales, actividades típicas y presencia de empresas vinculadas al agro, la muestra será un espacio clave para productores, técnicos y el público general. Este jueves, a partir de las 9, comenzará el ingreso de animales al predio ferial. Luego, por la tarde, habrá demostración y show de la Policía. Por la noche (a las 20), el espíritu campero se hará sentir con un fogón que incluirá guitarreada y campeonato de truco. El acto central está previsto para el viernes 12, a las 20, y contará con la participación de autoridades provinciales, dirigentes de la SRT.

Una de las grandes novedades de esta edición será el regreso de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que vuelve con pruebas oficiales, un campeonato de morfología y un remate. Los organizadores destacaron que el objetivo de consolidar a Tucumán como un polo regional en innovación genética, producción sustentable y fortalecimiento de las raíces rurales. La Expo se extenderá hasta el domingo 14, con entrada abierta al público.

