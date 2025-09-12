¿Se cae un mito? La “copita diaria de vino” no sería buena para el corazón

Pero la cardióloga entiende también el aspecto social de la copa de vino. “Es muy triste que en una celebración o si salís de fiesta o de cena con tus amigos, tengas que justificarte si no tomás nada de alcohol”, lamenta. Por eso explica que sí se puede beber vino de forma puntual, aunque no habla de volverlo una práctica habitual, porque su consumo sigue estando relacionado a patologías del hígado y algunos tipos de cáncer.