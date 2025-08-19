Una fuente que expende vino gratis: la parada más curiosa del Camino de Santiago

Los caminantes que recorren el Camino Francés a su paso por Navarra encuentran una de las paradas más singulares de toda la ruta: la fuente de vino de Bodegas Irache, situada en Ayegui, a pocos kilómetros de Estella. Este manantial sorprende a los peregrinos porque, en lugar de agua, ofrece vino tinto joven con Denominación de Origen Navarra, disponible de forma gratuita y las 24 horas del día.
La fuente, incrustada en un muro de la bodega, cuenta con dos grifos, uno con agua y otro con vino, y se repone diariamente con unos 100 litros de caldo. Además, una cámara web permite a los curiosos seguir en directo cómo los caminantes hacen alto en este punto tan especial, que se ha convertido en una parada imprescindible para reponer fuerzas y disfrutar de la tradición del Camino.
Una tradición que viene de la Edad Media
Más allá de su carácter curioso, la fuente tiene raíces históricas. Desde la Edad Media, los monjes benedictinos del cercano monasterio de Irache ofrecían a los peregrinos comida, descanso y también un trago de vino como reconstituyente durante sus largas jornadas. Esta tradición centenaria sigue viva gracias a la labor de Bodegas Irache, una de las más emblemáticas de Navarra.
Bodegas Irache: historia y visitas
Fundada en 1891, Bodegas Irache mantiene la conexión con siglos de historia vitivinícola. Los monjes ya elaboraban vino en estas tierras para alimentar y cuidar a los caminantes. Con el tiempo, los vinos de Irache llegaron a las mesas de la familia real de Navarra y se exportaron a países vecinos como Francia y Portugal.
Hoy, la bodega combina tradición y modernidad, ofreciendo espacios como:
- Museo del Vino, con más de 400 piezas relacionadas con la viticultura.
- Cava centenaria, donde se custodian cosechas históricas a temperatura constante.
- La “catedral del vino”, famosa por sus arcos y columnas de medio punto.
El refrán popular dice: “Con pan y vino se hace el camino”, y en Bodegas Irache esta tradición se hace palpable. Las visitas guiadas se realizan viernes y sábados a las 12:00 h, con reserva previa obligatoria, y tienen un precio de 16 euros por persona. El recorrido incluye un paseo por las instalaciones, una parada en el museo, la fuente de vino y una cata de algunos de sus vinos más representativos.
Con esta combinación de historia, tradición y hospitalidad, la fuente de vino de Bodegas Irache se ha convertido en una de las experiencias más emblemáticas del Camino de Santiago, sorprendiendo a peregrinos y turistas que buscan vivir un pedazo de la historia navarra.