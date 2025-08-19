Una fuente que expende vino gratis: la parada más curiosa del Camino de Santiago

El refrán popular dice: “Con pan y vino se hace el camino”, y en Bodegas Irache esta tradición se hace palpable. Las visitas guiadas se realizan viernes y sábados a las 12:00 h, con reserva previa obligatoria, y tienen un precio de 16 euros por persona. El recorrido incluye un paseo por las instalaciones, una parada en el museo, la fuente de vino y una cata de algunos de sus vinos más representativos.