La cruda revelación de un ex Chiquititas sobre cómo era trabajar con Cris Morena: "Gritaba casi sin parar"

Uno de los actores de "Chiquititas", la exitosa tira de Cris Morena, rompió el silencio y destapó un oscuro secreto detrás de cámaras. Años después de su paso por la famosa ficción, el ex integrante del elenco confesó el calvario que vivió en la producción y, sin nombrar a la productora pero describiendo detalles de su aspecto físico, aseguró que sufrió maltrato laboral. "Gritaba casi sin parar, era violenta", reveló en su libro autobiográfico.