La cruda revelación de un ex Chiquititas sobre cómo era trabajar con Cris Morena: "Gritaba casi sin parar"

Uno de los actores de "Chiquititas", la exitosa tira de Cris Morena, rompió el silencio y destapó un oscuro secreto detrás de cámaras. Años después de su paso por la famosa ficción, el ex integrante del elenco confesó el calvario que vivió en la producción y, sin nombrar a la productora pero describiendo detalles de su aspecto físico, aseguró que sufrió maltrato laboral. "Gritaba casi sin parar, era violenta", reveló en su libro autobiográfico.
Se trata de Gastón Soffritti, quien días atrás presentó su libro autobiográfico "Vos sí que no tenés problemas". En el capítulo “Niño herido”, el actor comparte algunas de las situaciones traumáticas de su infancia que más lo marcaron. Soffritti, que comenzó su carrera de muy chico en tiras como Rincón de luz, Floricienta y Chiquititas 2006, parece haber disparado con dureza en contra de la creadora de dichas series: Cris Morena.
“Tengo doce años. Estoy arriba del escenario, tras bambalinas. Veo a una mujer flaca, de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños y a algunos adultos. Grita casi sin parar desde abajo y corta el ensayo a cada rato. Es violenta. Lo que dice, cómo lo dice, es violento”, comenzó escribiendo el actor.
Y sumó: “Pero nadie la frena ni la contradice. Tengo la boca seca y el corazón acelerado porque me toca entrar en escena y no me puedo equivocar. Entro. Y antes de decir mi línea, me grita: ‘¿Vos sos idiota? ¡Tenías que entrar por el otro lado!’”.
“Estoy seguro de haber entrado por el lado correcto como que me llamo Gastón. Pero no digo nada, no reacciono. Los adultos mandan y yo estoy sumamente acostumbrado a enfrentar este tipo de situaciones. Cuando termina el ensayo, se me acerca. Yo tengo terror. ‘Entrá por donde habías entrado, queda mejor’, me dice y se va”, concluyó la memoria.