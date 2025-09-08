"Fue una decisión difícil": Cris Morena habló de su reaparición tras la muerte de su nieta

Después, Cris Morena se refirió directamente al fallecimiento de la niña en Miami. “Fue muy emotivo, fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que yo aparecía en público. Lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas ni hablar de nada que no fuera la rebeldía”, destacó.