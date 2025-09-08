Secciones
"Fue una decisión difícil": Cris Morena habló de su reaparición tras la muerte de su nieta

La productora y escritora se encuentra instalada en Montevideo por la grabación de "Margarita".

Fue una decisión difícil: Cris Morena habló de su reaparición tras la muerte de su nieta
Hace 1 Hs

Pese a la muerte de Mila Yankelevich a fines de julio, la vida sigue para la familia. Por eso Cris Morena decidió afrontar compromisos laborales que ya tenía previstos. La semana pasada, la escritora volvió de Montevideo a Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija, Romina Yan, junto a su esposo e hijos. También aprovechó para dar una entrevista y contó la difícil situación que atraviesa.

El 5 de septiembre Romina Yan habría cumplido 51 años. Su padre, Gustavo Yankelevich, publicó una emotiva dedicatoria recordándola e hizo mención a Mila. Es que la familia está atravesada por el dolor de una reciente pérdida. En el mismo orden, ese día Morena hizo decoraciones en las que aludió tanto a su hija, fallecida en 2010, como a Mila.

El regreso de Cris Morena a la vida pública

En paralelo a la pérdida que sufrió, Morena sigue su vida laboral. No solamente con la presentación de “Erreway” con la gira que tenían programada por todo el país. Además, la escritora sigue involucrada en las grabaciones de la segunda temporada de la serie “Margarita” que conquistó a los chicos y a los grandes –seguidores de “Floricienta”– por igual.

En la entrevista, Morena contó que está casi instalada en Uruguay, donde corren las grabaciones y que su presencia en Buenos Aires fue algo casual. “Me tienen aquí porque hoy es el cumpleaños de mi hija y con mi familia nos juntamos todos los años este día; y también para acompañar a los chicos de Erreway”, contó.

Es que la noche anterior, la productora decidió salir frente a un estadio repleto en el show de “Erreway” para saludar a sus fanáticos y dar un discurso sobre la rebeldía. “Me costó un poco la decisión, pero no por ellos, sino porque era enfrentar todo un Movistar Arena lleno”, declaró.

Después, Cris Morena se refirió directamente al fallecimiento de la niña en Miami. “Fue muy emotivo, fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que yo aparecía en público. Lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas ni hablar de nada que no fuera la rebeldía”, destacó.

