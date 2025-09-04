Así luce hoy Sol, uno de los personajes más queridos y recordados de Chiquititas

Un refugio en la música

A pesar de las adversidades, Daniella encontró una nueva pasión en la música. Actualmente, se dedica al canto y recientemente lanzó un videoclip titulado “Ni Da”. En una entrevista con Revista Pronto, Mastricchio habló sobre el significado de su nueva canción y la inspiración detrás del videoclip. “A esta canción la escribí hace ya un tiempito, el año pasado, en un momento en el que estaba cansada de que distintas personas pendientes de la vida de otros se la pasaran tirándome y hablando mal de mí, de mi persona, mi familia, mi carrera y toda mi existencia”, confesó.