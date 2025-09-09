El pedido que hizo Cris Morena al volver a los escenarios tras la muerte de su nieta Mila

Y explicó su mirada: “No digo vivir en rebeldía porque seríamos un poco caprichosos. Digo la rebeldía como acto de vida. No es lo que el mundo me impone: yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy por esto. No es una guerra, no es pelearme con alguien, es tener esa actitud de decir: ‘Tengo cierta rebeldía y me parece un buen adjetivo’. Tengo el corazón rojo, al fuego vivo. Y tengo un montón de proyectos”.