Javier Milei vetó la distribución automática de ATN en plena negociación con provincias

El presidente Javier Milei vetó este jueves la ley de distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a pesar de que el Gobierno había iniciado en paralelo una ronda de diálogo con los gobernadores. La comunicación oficial fue enviada esta noche al Senado y se publicará mañana en el Boletín Oficial.
El decreto lleva las firmas del propio Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, dos figuras claves en la negociación con las provincias.
Por qué Milei vetó la ley de ATN
Desde la Casa Rosada argumentaron que la norma impulsada por las provincias establecía un reparto de los recursos mediante un régimen coparticipable que “altera la finalidad legalmente asignada a los ATN”.
El decreto sostiene que el Estado nacional necesita de este instrumento como herramienta de acción inmediata frente a emergencias y desequilibrios financieros, algo que no puede resolverse con el sistema estructural de la coparticipación.
Según el texto oficial, privar al Ejecutivo de esta facultad significaría “un menoscabo concreto de las facultades y recursos” del Estado.
El veto llega en medio del diálogo federal
El rechazo a la ley de ATN se firmó horas después de que el Gobierno lanzara una convocatoria al diálogo federal con los mandatarios provinciales. La iniciativa fue anunciada tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por 13 puntos frente al peronismo.
El flamante ministro del Interior, Guillermo Catalán, encabezó la primera mesa federal con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Desde la Casa Rosada anticiparon que en los próximos días se realizarán encuentros personalizados con más mandatarios, en especial liderados por Caputo y Catalán.
Tensiones entre la Casa Rosada y las provincias
La relación entre Milei y los gobernadores acumula tensiones por la suspensión de la obra pública, las diferencias en el reparto de recursos y algunos cortocircuitos políticos tras el fracaso de acuerdos electorales en varias provincias.
Aunque se esperaba el veto, el Ejecutivo intentó mostrar gestos de acercamiento:
El vocero presidencial Manuel Adorni llamó al diálogo al inicio de la semana.
Se designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior.
Milei anunció que presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional el próximo lunes.
Rechazo de los gobernadores
La decisión generó una rápida respuesta de los mandatarios provinciales. El primero en pronunciarse fue el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien calificó la medida como “otro desprecio” y “un ataque” a las provincias.
En un mensaje en X (ex Twitter), Ziliotto sostuvo:
“Este veto es un golpe directo a la economía de las provincias. Son recursos que legítimamente pertenecen a las provincias y que el gobierno nacional retiene de forma ilegal”.
El mandatario pampeano agregó que las provincias se vieron obligadas a cubrir gastos en educación, salud, seguridad, contención social y obra pública ante el recorte del Gobierno nacional.
Qué sigue en la disputa por los ATN
Con el veto ya enviado al Senado, la tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores amenaza con escalar. Mientras Milei defiende la discrecionalidad de los ATN como un recurso de urgencia, los mandatarios provinciales reclaman que los fondos se distribuyan automáticamente bajo criterios de coparticipación.
La disputa se da en un escenario donde el Gobierno busca reordenar sus relaciones políticas tras la derrota en Buenos Aires y mientras prepara la presentación del Presupuesto 2026, que marcará el rumbo económico del próximo año.