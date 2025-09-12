Juan Manuel Urtubey explicó su acercamiento a Cristina Kirchner tras la foto que compartieron

"Lo escucho al Presidente. El tipo dijo que iba a penalizar a los legisladores que se opongan a las pautas de la política económica que impulsa. Un gobierno con un modelo económico como el que plantea no cierra en democracia, la historia de la humanidad lo marca. Si profundiza, va a tener que restringir libertades y ya lo están anunciando. Si cualquier expresidente hubiese dicho y hecho la mitad de las cosas que hace Milei respecto de las fuerzas de la oposición, hubiésemos vivido un escándalo nacional. Nosotros naturalizamos todo porque decimos ‘bueno, él es así, es sincero y dice lo que piensa’, pero eso está mal y tenemos que actuar en consecuencia. Es un presidente que dice que va a penalizar a los legisladores que están en contra, que te veta sistemáticamente todas las leyes del Congreso. ¿Es un presidente muy democrático? No, está claro", aseguró.