Juan Manuel Urtubey explicó su acercamiento a Cristina Kirchner tras la foto que compartieron

El ex gobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, explicó los motivos de su reciente acercamiento a la expresidenta Cristina Kirchner, con quien mantuvo marcadas diferencias en el pasado. Urtubey argumentó que el gobierno de Javier Milei representa un riesgo para la democracia y cuestionó la validez jurídica de la condena contra Kirchner en la causa Vialidad.
Además, Urtubey, quien busca una banca en el Senado por su provincia, afirmó que es necesario construir un "frente social" amplio para competir con Milei en las elecciones de 2027. En sus declaraciones, señaló que el único espacio político que actualmente ejerce una oposición real al presidente es Fuerza Patria.
"Estamos trabajando en la unidad del peronismo, que es el primer paso para construir un frente social que pueda ganarle a Milei en dos años", declaró Urtubey, al confirmar su reconciliación con Cristina Kirchner. Este acercamiento se hizo público el miércoles, cuando Urtubey visitó a la ex presidenta en su departamento, donde cumple arresto domiciliario, y posteriormente compartió una foto del encuentro en sus redes sociales.
En una entrevista con Radio La Red, Urtubey manifestó su preocupación por el rumbo del gobierno de Milei. "A mi juicio -dijo-, el daño que está haciendo el Gobierno nacional, si se sigue profundizando, va a ser irreparable. Y si mientras tanto sostenemos divisiones en el peronismo, terminamos siendo funcionales al gobierno nacional, y yo no quiero serlo. Si volví a la política nacional, es justamente para evitar que se profundice un modelo de ajuste que nos está haciendo mucho daño y puede ser irreversible", remarcó.
Dijo que retomó el contacto con Cristina Kirchner bajo la premisa de mantener su independencia y con la convicción de que la "gravedad de la situación" del país exige esfuerzos para construir una oposición sólida a Milei. "Si yo hago política con el retrovisor, nunca voy a poder construir para adelante, fue una buena reunión", comentó. Reconoció sus diferencias pasadas con la expresidenta, pero enfatizó que "la Argentina cambió desde la irrupción de Milei", insistió.
"Lo escucho al Presidente. El tipo dijo que iba a penalizar a los legisladores que se opongan a las pautas de la política económica que impulsa. Un gobierno con un modelo económico como el que plantea no cierra en democracia, la historia de la humanidad lo marca. Si profundiza, va a tener que restringir libertades y ya lo están anunciando. Si cualquier expresidente hubiese dicho y hecho la mitad de las cosas que hace Milei respecto de las fuerzas de la oposición, hubiésemos vivido un escándalo nacional. Nosotros naturalizamos todo porque decimos ‘bueno, él es así, es sincero y dice lo que piensa’, pero eso está mal y tenemos que actuar en consecuencia. Es un presidente que dice que va a penalizar a los legisladores que están en contra, que te veta sistemáticamente todas las leyes del Congreso. ¿Es un presidente muy democrático? No, está claro", aseguró.