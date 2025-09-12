Advertencia de gobernadores de "Provincias Unidas" a Milei para "hacer caer el veto de los ATN"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, manifestó su frustración por la falta de atención a los reclamos provinciales a nivel nacional: "Estoy cansado de irme a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea". Valdés enfatizó la necesidad de que las provincias trabajen en conjunto para ser escuchadas y ser consideradas como parte integral de la República Argentina.