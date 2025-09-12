Secciones
Política

Advertencia de gobernadores de "Provincias Unidas" a Milei para "hacer caer el veto de los ATN"

"No vamos a posar para una foto por motivos electorales", dijo el mandatario correntino Gustavo Valdés.

Los principales gobernadores que crearon Provincias Unidas. Los principales gobernadores que crearon "Provincias Unidas".
Hace 1 Hs

Gobernadores de la alianza Provincias Unidas se reunieron en Córdoba para expresar su descontento tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Los mandatarios reclamaron mayor diálogo con el Gobierno nacional y criticaron lo que consideraron "insensibilidad" hacia las problemáticas provinciales.

En una conferencia que dieron juntos, Sadir dijo: “Vamos a trabajar para sostener la ley [de los ATN] y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga”. 

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, manifestó su frustración por la falta de atención a los reclamos provinciales a nivel nacional: "Estoy cansado de irme a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea". Valdés enfatizó la necesidad de que las provincias trabajen en conjunto para ser escuchadas y ser consideradas como parte integral de la República Argentina.

"No vamos a posar para una foto por motivos electorales"

Los gobernadores se mostraron escépticos ante el llamado al diálogo del Gobierno nacional, al sugerir que podría tratarse de una estrategia electoral. "No vamos a posar para una foto por motivos electorales", dijo Valdés. No obstante, se mostraron dispuestos a colaborar técnicamente para alcanzar un acuerdo.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó al reclamo, al exigir la eliminación de las retenciones para impulsar el empleo en el interior del país. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, instó a defender los logros alcanzados y a proteger el futuro del campo y la producción.

Los mandatarios también criticaron los vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, calificándolos como una muestra de "poca sensibilidad". Ignacio Torres, gobernador de Chubut, invitó a sus pares a reunirse en su provincia para continuar discutiendo una agenda de desarrollo.

Temas CórdobaCasa RosadaMartín LlaryoraGustavo ValdésJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei vetó la distribución automática de ATN en plena negociación con provincias

Javier Milei vetó la distribución automática de ATN en plena negociación con provincias

Luis Juez sigue molesto con Milei por el ataque que recibe en las redes: “No se puede gobernar un país si no podés frenar un par de tuiteros”

Luis Juez sigue molesto con Milei por el ataque que recibe en las redes: “No se puede gobernar un país si no podés frenar un par de tuiteros”

Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Comentarios