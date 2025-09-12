Advertencia de gobernadores de "Provincias Unidas" a Milei para "hacer caer el veto de los ATN"

Gobernadores de la alianza Provincias Unidas se reunieron en Córdoba para expresar su descontento tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Los mandatarios reclamaron mayor diálogo con el Gobierno nacional y criticaron lo que consideraron "insensibilidad" hacia las problemáticas provinciales.
En una conferencia que dieron juntos, Sadir dijo: “Vamos a trabajar para sostener la ley [de los ATN] y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga”.
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, manifestó su frustración por la falta de atención a los reclamos provinciales a nivel nacional: "Estoy cansado de irme a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea". Valdés enfatizó la necesidad de que las provincias trabajen en conjunto para ser escuchadas y ser consideradas como parte integral de la República Argentina.
"No vamos a posar para una foto por motivos electorales"
Los gobernadores se mostraron escépticos ante el llamado al diálogo del Gobierno nacional, al sugerir que podría tratarse de una estrategia electoral. "No vamos a posar para una foto por motivos electorales", dijo Valdés. No obstante, se mostraron dispuestos a colaborar técnicamente para alcanzar un acuerdo.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó al reclamo, al exigir la eliminación de las retenciones para impulsar el empleo en el interior del país. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, instó a defender los logros alcanzados y a proteger el futuro del campo y la producción.
Los mandatarios también criticaron los vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, calificándolos como una muestra de "poca sensibilidad". Ignacio Torres, gobernador de Chubut, invitó a sus pares a reunirse en su provincia para continuar discutiendo una agenda de desarrollo.