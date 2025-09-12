Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

La jornada comenzó temprano para Catalán, quien llegó a su despacho -el mismo que ocupaba como vicejefe de Gabinete de Interior- y sostuvo una agenda incesante. El primer gobernador en llegar fue Zdero, quien tiene un vínculo fluido con la administración libertaria. Previo a su reunión con el ministro del Interior, Zdero pasó por el despacho del armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Esta parada no es menor, ya que demuestra la vigencia e influencia de Menem en la articulación política, a pesar de los recientes rumores sobre su rol en la mesa política nacional.