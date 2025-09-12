El Gobierno busca cómo frenar la Emergencia en Discapacidad

Judicialización

Fuentes muy cercanas al Presidente continúan afirmando que están trabajando en la judicialización de la medida, amparándose como argumento principal en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esta establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Por caso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló ayer en el canal A24 y justificó: “El caso de Discapacidad incrementa el gasto en 5.000 millones de dólares. Vamos a ver de dónde lo sacamos. Lo estamos analizando (la judicialización). Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal. Porque es una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida”.