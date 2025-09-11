Secciones
Convocan a un paro en el Hospital Garrahan tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

Los trabajadores del hospital pediátrico más importante del país anunciaron una huelga de 48 horas en rechazo a la decisión del Ejecutivo.

TRAS EL VETO A LA LEY DE EMERGENCIA EN PEDIATRÍA. Los gremios de los trabajadores del Garrahan anunciaron una nueva medida de fuerza. TRAS EL VETO A LA LEY DE EMERGENCIA EN PEDIATRÍA. Los gremios de los trabajadores del Garrahan anunciaron una nueva medida de fuerza. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 8 Min

El conflicto en la salud pública nacional sumó un nuevo capítulo tras el veto presidencial a la ley de emergencia en pediatría. Como respuesta, los trabajadores del Hospital Garrahan confirmaron que iniciarán un paro desde este viernes a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 19, medida que afectará al funcionamiento del centro de salud infantil más importante del país.

La decisión fue anunciada por voceros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes además adelantaron que impulsarán una movilización junto a la comunidad universitaria en rechazo no solo al veto sobre pediatría, sino también al del financiamiento universitario.

El Congreso había aprobado la ley de emergencia en pediatría, que contemplaba dos puntos centrales: una recomposición salarial para el personal de hospitales pediátricos y una actualización de las partidas presupuestarias destinadas a estos centros. La norma buscaba frenar la crisis marcada por renuncias masivas, guardias sin cubrir y deterioro en la atención a la población infantil.

Sin embargo, el Ejecutivo vetó la iniciativa argumentando que su aplicación implicaría un impacto fiscal significativo, que podría derivar en un “efecto cascada” sobre otros sectores. En el decreto oficial se remarcó la necesidad de “preservar el equilibrio fiscal” y se cuestionó que la norma no preveía nuevas fuentes de financiamiento.

“Un gobierno desautorizado”

El malestar entre los trabajadores fue inmediato. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, aseguró a Infobae: “El veto generó una bronca terrible: vamos al paro desde el viernes hasta el domingo. No aceptamos legitimidad a un gobierno completamente desautorizado tras la derrota electoral”.

En la misma línea, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE, reclamó que las centrales sindicales convoquen a un paro general: “La salud, la educación y el salario están en juego; no vamos a esperar más”.

Por su parte, Norma Lezana, secretaria general de APyT, fue categórica: “El presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad. Vamos a vetarlo en las calles”.

Plan de lucha

Las medidas ya tienen fechas confirmadas: el viernes 12 a las 20 se realizará un Ruidazo Nacional, con epicentro en el Garrahan y en distintos puntos del país. Además, el lunes 15 habrá una conferencia de prensa frente al Congreso, junto a la comunidad universitaria y organizaciones de la salud, para exigir a diputados y senadores que traten ambos vetos en forma conjunta y los rechacen.

Temas Hospital de Pediatría Garrahan
