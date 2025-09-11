Convocan a un paro en el Hospital Garrahan tras el veto del Gobierno a la emergencia en pediatría

El conflicto en la salud pública nacional sumó un nuevo capítulo tras el veto presidencial a la ley de emergencia en pediatría. Como respuesta, los trabajadores del Hospital Garrahan confirmaron que iniciarán un paro desde este viernes a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 19, medida que afectará al funcionamiento del centro de salud infantil más importante del país.