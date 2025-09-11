Encendido debate sobre la inflación: Rubinstein cruzó a De Pedro por los datos del kirchnerismo

De Pedro había asegurado que, antes de 2015, la inflación “era más baja que ahora” y que “la calidad de vida era mejor”. Frente a esto, Rubinstein respondió que durante el kirchnerismo el Indec “truchaba los datos” y que Néstor y Cristina Kirchner llevaron la inflación del 5% anual que “logró con (Roberto) Lavagna” a un 25% anual.