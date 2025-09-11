Secciones
Encendido debate sobre la inflación: Rubinstein cruzó a De Pedro por los datos del kirchnerismo

El ex viceministro de Massa respondió al senador y detalló cómo el IPC pasó del 5% anual con Lavagna al 25% anual durante los gobiernos "K".

Hace 1 Hs

El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, cuestionó este jueves al senador Eduardo “Wado” de Pedro por sus dichos sobre la inflación y la calidad durante el kirchnerismo. 

De Pedro había asegurado que, antes de 2015, la inflación “era más baja que ahora” y que “la calidad de vida era mejor”. Frente a esto, Rubinstein respondió que durante el kirchnerismo el Indec “truchaba los datos” y que Néstor y Cristina Kirchner llevaron la inflación del 5% anual que “logró con (Roberto) Lavagna” a un 25% anual.

“Si no te acordás, o sos muy joven y quizás no habías nacido, te quiero contar que hasta fines de 2015 existió una Argentina en la que la inflación era más baja que ahora, inaugurábamos escuelas, universidades, hospitales, fábricas y viviendas, con jubilaciones, salarios dignos y una mejor calidad de vida”, escribió De Pedro en X. 

También criticó a los actuales ministros de Desregulación y Transformación del Estado y de Seguridad, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich: “Una oposición con personajes como Bullrich y Sturzenegger pedía que Cristina Kirchner dejara el gobierno porque la inflación era demasiado alta”.

Para de Pedro, “queda poco de ese país”: “Porque con el verso de bajar la inflación, rompieron la industria, le vaciaron el bolsillo a la gente, endeudaron a varias generaciones de argentinos y nos volvieron rehenes del FMI. ¿Y la inflación? Bien, gracias”.

La respuesta de Rubinstein

Tras estos mensajes, Rubinstein salió al cruce y afirmó: “No está bien lo que estás diciendo”. En su defensa, listó varios puntos sobre la situación económica previa a 2015.

“Existió el IPC Congreso porque el Indec truchaba los datos”, sostuvo, haciendo referencia a la manipulación de cifras ocurrida entre 2006 y 2007 durante la presidencia de Cristina Kirchner. Por este hecho, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue condenado en agosto del año pasado a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos.

Rubinstein también recordó su paso por el Banco Central entre 2002 y 2005, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía: “La inflación que habíamos logrado con Lavagna del 5% anual, fue llevada, primero por Néstor y luego por Cristina, al 25% anual”.

El ex viceministro criticó además la gestión de reservas del Banco Central: “Habían llegado a U$S45.000 millones y se perdieron para fin de mandato de Cristina, un gravísimo error”. 

En ese marco, agregó: “Todo en el marco de un Resultado Fiscal Primario que pasó de +3% PIB a -4% PIB (otro gravísimo error, causa principal de los puntos B y C -la suba de la inflación anual y la pérdida de reservas netas del BCRA-)”.

Defendiendo la gestión económica de su época, Rubinstein sostuvo: “Si asumieran con humildad estos errores, y se propusieran volver a la macro 2002-2005, otro cantar sería el de Argentina”.

Por último, remarcó la importancia de mantener una macroeconomía ordenada: “Podríamos ir de un Javier Milei a un Axel Kicillof y viceversa, con muchas peleas, pero con una Macro Ordenada: como Brasil, Chile, Uruguay, etc. etc”.

Temas Cristina Fernández de KirchnerTucumánBuenos AiresNéstor KirchnerRoberto LavagnaWado de PedroInflaciónJavier Milei
