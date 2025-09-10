La inflación de agosto fue de 1,9%, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9%.
Este incremento significa una suba del 33,6% interanual. La inflación además cumula un alza de 19,5% en lo que va del año.
El registro marcó el mismo porcentaje de julio (1,9%), pero fue mayor a junio (1,6%).
La inflación mes a mes en 2025
Con el dato de agosto, así evolucionó el IPC en lo que va del año:
Enero 2025: 2,2% (alimentos +1,8%).
Febrero 2025: 2,4% (alimentos +3,2%).
Marzo 2025: 3,7% (alimentos +5,9%).
Abril 2025: 2,8% (alimentos +2,9%).
Mayo 2025: 1,5% (alimentos +0,5%).
Junio 2025: 1,6% (alimentos +0,6%).
Julio 2025: 1,9% (alimentos +1,9%).
El antecedente de 2024
En 2024, la inflación había acumulado un 117,8%, lo que dejó una vara alta para las metas oficiales de 2025.