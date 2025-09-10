Secciones
EconomíaNoticias económicas

La inflación de agosto fue de 1,9%, según el Indec

Se trata del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el octavo mes del año.

La inflación. La inflación.
Hace 24 Min

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9%.

Este incremento significa una suba del 33,6% interanual. La inflación además cumula un alza de 19,5% en lo que va del año. 

El registro marcó el mismo porcentaje de julio (1,9%), pero fue mayor a junio (1,6%).

La inflación mes a mes en 2025

Con el dato de agosto, así evolucionó el IPC en lo que va del año:

Enero 2025: 2,2% (alimentos +1,8%).

Febrero 2025: 2,4% (alimentos +3,2%).

Marzo 2025: 3,7% (alimentos +5,9%).

Abril 2025: 2,8% (alimentos +2,9%).

Mayo 2025: 1,5% (alimentos +0,5%).

Junio 2025: 1,6% (alimentos +0,6%).

Julio 2025: 1,9% (alimentos +1,9%).

El antecedente de 2024

En 2024, la inflación había acumulado un 117,8%, lo que dejó una vara alta para las metas oficiales de 2025.

Temas Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quirno defendió la política monetaria y advirtió que habrá volatilidad hasta las elecciones de octubre

Quirno defendió la política monetaria y advirtió que habrá volatilidad hasta las elecciones de octubre

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

En Expocon 2025 presentaron “En nombre de la ley”, un videojuego tucumano que enseña cómo se hacen las leyes

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
3

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?
5

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Pecados capitales del poder
6

Pecados capitales del poder

Más Noticias
El FMI exige más ajuste: Caputo enfrentaría recortes del 14% si el Congreso aprueba leyes que aumenten el gasto

El FMI exige más ajuste: Caputo enfrentaría recortes del 14% si el Congreso aprueba leyes que aumenten el gasto

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Pecados capitales del poder

Pecados capitales del poder

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Comentarios