¿Carbohidratos o proteínas?: la fórmula infalible para una recuperación de campeones

El rol individual de carbohidratos y proteínas después del ejercicio

Después de un entrenamiento intenso, consumir carbohidratos resulta beneficioso para aumentar la reserva de almacenamiento en los músculos. La reposición del glucógeno muscular es crucial, sobre todo tras ejercicios de larga duración o alta intensidad, ya que es la principal fuente de energía a la que las células acceden rápidamente. Para quienes realizan ejercicios o entrenan por más de 90 minutos, es recomendable consumir más carbohidratos, posiblemente con proteína, unas dos horas después del ejercicio, incluyendo opciones como una barra para deportistas, mezcla de frutos secos con nueces, o yogur y granola. Por otro lado, para entrenamientos que duran menos de 60 minutos, generalmente no es necesario consumir nada más que agua.