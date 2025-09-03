Secciones
Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

La plataforma conecta a consumidores con tiendas que rematan alimentos remanentes. Cheaf opera en 13 puntos de venta en la provincia. ¿La clave para aprovechar los descuentos? Apurarse.

UNA SEGUNDA VIDA PARA LOS ALIMENTOS. Ya funciona en Tucumán la app que permite comprar a mitad de precio alimentos que, de otra manera, los negocios terminarían descartando. / UNSPLASH UNA SEGUNDA VIDA PARA LOS ALIMENTOS. Ya funciona en Tucumán la app que permite comprar a mitad de precio alimentos que, de otra manera, los negocios terminarían descartando. / UNSPLASH
Hace 3 Hs

Cheaf es una aplicación que propone dar una segunda oportunidad a comidas destinadas al basurero. Ya funcionaba en otros países de Latinoamérica; en febrero de 2025 desembarcó en la Argentina, y recientemente, en Tucumán. Por ahora se sumaron dos cadenas de supermercados: Vea y Jumbo, con 12 puntos de retiro y uno, respectivamente, distribuidos en diferentes puntos de la provincia.

La herramienta, gratuita y disponible para descargar desde Google Play Store o Apple Store, permite acceder a productos con descuentos de al menos el 50%. En el inicio de septiembre, la novedad circuló con rapidez y diferentes usuarios ya se animaron a probar el servicio.

EL DESEMBARCO EN TUCUMÁN. La app ya funciona en 13 puntos de Tucumán y ofrece alimentos con grandes descuentos diarios. / CAPTURA DE PANTALLA EL DESEMBARCO EN TUCUMÁN. La app ya funciona en 13 puntos de Tucumán y ofrece alimentos con grandes descuentos diarios. / CAPTURA DE PANTALLA

Qué ofrece Cheaf

Una clave de la transacción es que se adquieren paquetes de diferentes tipos de productos por un precio definido, pero no es posible saber con precisión qué contienen. Por el momento Cheaf ofrece bolsas de panificados o pastas; lácteos; fiambres o quesos; carnes; verduras o productos naturales por un rango de precios que oscila entre los $ 8.000 y los $ 12.000, en función de los descuentos del día y de las categorías.

Las ofertas se modifican de manera cotidiana según la disponibilidad de productos en los distintos proveedores así como la cantidad de unidades incluidas en cada bolsa.

Según la app, los paquetes pueden contener los siguientes productos:

Panificados y pastas: bizcochuelos, budines, tortas, medialunas, sándwiches de miga, pizzas o pastas frescas.

Lácteos: leches, yogures, cremas, quesos, manteca, huevos y postres.

Carnes: cortes envasados al vacío, chorizos, morcillas y salchichas parrilleras.

Vegetales y productos naturales: ensaladas envasadas, frutas, frutos secos, hummus, champiñones o plantines aromáticos.

ALGUNAS DE LAS CATEGORÍAS. La app busca reducir el desperdicio y cuidar el bolsillo con productos rebajados en supermercados. / CAPTURA DE PANTALLA ALGUNAS DE LAS CATEGORÍAS. La app busca reducir el desperdicio y cuidar el bolsillo con productos rebajados en supermercados. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo acceder a las bolsas con descuento

Para sumarse, los usuarios deben descargar la aplicación en cualquier dispositivo; registrarse con sus datos básicos; buscar los locales adheridos más cercanos; seleccionar una categoría, y comprar la bolsa sorpresa con tarjeta de crédito o débito. Luego, sólo resta retirarla en el horario indicado por el comercio mediante la exhibición del ticket en la caja.

Los horarios de retiro se extienden entra las 9 y las 20 horas, aunque, según la opinión de usuarios que ya experimentaron con Cheaf, las bolsas se agotan muy rápido. Es por esta razón que apurarse resulta clave para aprovechar los beneficios.

A nivel nacional, Cheaf ya opera en ocho provincias y planea seguir creciendo. Para más información o para sumar un comercio, se puede ingresar al sitio web oficial: www.cheaf.com/ar. Tucumán ya tiene su app para comprar comida más barata, aprovechar oportunidades y, al mismo tiempo, reducir el desperdicio.

