Ya funciona en Tucumán la app que vende comida con el 50% de descuento

Qué ofrece Cheaf

Una clave de la transacción es que se adquieren paquetes de diferentes tipos de productos por un precio definido, pero no es posible saber con precisión qué contienen. Por el momento Cheaf ofrece bolsas de panificados o pastas; lácteos; fiambres o quesos; carnes; verduras o productos naturales por un rango de precios que oscila entre los $ 8.000 y los $ 12.000, en función de los descuentos del día y de las categorías.