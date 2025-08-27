Aprendé a manejar criptomonedas con el simulador de la Universidad de Quilmes

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) presentó CryptoSim, un simulador educativo que enseña a operar con criptomonedas con un enfoque responsable. El proyecto nació en el OpenLab UNQ, un espacio de innovación tecnológica que ya venía trabajando en inteligencia artificial y software libre. El simulador está disponible en criptosim.plataformaendesarrollo.com/ y, para ingresar, hay que hacer un registro previo.