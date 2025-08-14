Criptomonedas hoy: Bitcoin supera los U$S124.000 y Ethereum no frena su avance

El Bitcoin superó los u$s124.000 y Ethereum rozó los u$s4.800, impulsados por la entrada masiva de capital institucional y expectativas de recorte de tasas en EE.UU. Analistas prevén que ETH podría alcanzar los u$s7.500 antes de fin de año y proyectan máximos históricos para 2028.
Bitcoin supera los u$s124.000 y marca un nuevo máximo histórico
El mercado cripto vive un momento de euforia. En las últimas 24 horas, el Bitcoin (BTC) alcanzó un récord de u$s124.128, según CoinGecko, y se mantiene por encima de los u$s121.500. El impulso llega acompañado de un incremento sostenido del volumen de operaciones y del interés institucional.
Ethereum roza el récord de 2021 y lidera la suba
El Ethereum (ETH) llegó a u$s4.800, quedando a menos de 2% de su máximo histórico de noviembre de 2021 (u$s4.878). Actualmente cotiza cerca de u$s4.700 y registra una suba cercana al 60% en el último mes.
Según datos de Farside Investors, desde el 5 de agosto los ETF de ETH han captado más de u$s2.000 millones netos. Fondos, tesorerías corporativas y vehículos de inversión ya adquirieron alrededor del 3,8% del suministro circulante, el doble que en bitcoin durante el mismo período.
El contexto macroeconómico impulsa a las criptos
El repunte coincide con las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos inicie recortes de tasas en septiembre. La probabilidad de una baja de 25 puntos básicos es cercana al 100%, según la herramienta FedWatch de CME, y algunos funcionarios del Tesoro sugieren incluso un recorte de 50 puntos básicos.
Para 10x Research, el escenario es favorable para activos de riesgo como las criptomonedas: diferenciales de crédito a la baja, crecimiento del crédito y perspectivas de legislación pro-cripto en EE.UU. refuerzan la tendencia alcista.
Altcoins: avances más moderados
Mientras Bitcoin y Ethereum dominan la escena, las altcoins muestran movimientos mixtos. Litecoin, Dogecoin (-3,2%), Chainlink (-2,8%) y Stellar (-2,4%) registraron leves caídas tras las recientes subas.
Proyecciones de precio para Ethereum
Standard Chartered revisó al alza sus estimaciones para ETH:
U$S7.500 para fines de 2025.
U$S25.000 para 2028, frente a la proyección anterior de U$S7.500 para ese año.
Para la firma británica, esto refleja el rol de Ethereum como infraestructura clave de la nueva economía digital y el creciente interés de grandes inversores institucionales.