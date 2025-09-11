Secciones
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

La influencer se limitó a seguir mostrando su día a día en familia y a apoyar a su pareja.

Si la separación de Evangelina Anderson de Martín Demichelis causó impacto en el mundo del espectáculo, los rumores posteriores fueron aún más potentes. Pero Camila Galante se negó a mostrar debilidades en su pareja con Leandro Paredes luego de que se conocieran los rumores que vincularon al futbolista con Anderson.

Yanina Latorre blanqueó en “Sálvese quien pueda” un romance clandestino entre un hombre casado y una mujer recién separada. Pero, en principio, planteó su confirmación como una incógnita. Sin embargo, los nombres de los involucrados se hicieron públicos más tarde.

Paredes no hizo comentarios respecto a los rumores y se limitó a continuar compartiendo en sus redes imágenes de su día a día. En ese sentido, Camila Galante, su esposa, dejó claro que no le importan las habladurías y lo hizo con un comentario de apoyo a su pareja. El mediocampista subió dos imágenes paseando por el campus de Boca y la influencer le dejó un comentario con emojis de corazones que enseguida se llenó de likes.

Las grabaciones que comprometerían a Evangelina Anderson

Al soltar la bomba del supuesto romance, Latorre aseguró tener pruebas de lo que decía. También se despachó en contra de la mujer de la que habló, sin dar nombre. “Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes”, sentenció la conductora.

Es que hace solo cinco meses, Paredes y Galante tuvieron a su tercera hija. De hecho, el miércoles por la noche, el futbolista compartió un tierno video con su bebé. Por su parte, Anderson salió a desmentir los rumores y asegurar que estaba tranquila, de vacaciones, con sus hijos.

Pero para Latorre la cosa no quedó allí, sino que aseguró saber del romance hace meses. “Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Digo encontraban porque esta semana él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”, reveló. Pero también se anticipó a las negativas de los involucrados y contó que “mandó a grabar” a la mujer mientras hablaba de su relación in fraganti.

Temas Selección Argentina de fútbolMartín DemichelisEvangelina AndersonYanina LatorreLeandro Paredes
