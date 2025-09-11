Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Paredes no hizo comentarios respecto a los rumores y se limitó a continuar compartiendo en sus redes imágenes de su día a día. En ese sentido, Camila Galante, su esposa, dejó claro que no le importan las habladurías y lo hizo con un comentario de apoyo a su pareja. El mediocampista subió dos imágenes paseando por el campus de Boca y la influencer le dejó un comentario con emojis de corazones que enseguida se llenó de likes.