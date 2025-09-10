Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores de romance con Leandro Paredes

Leandro Paredes, figura de Boca Juniors en lo que va del 2025, quedó envuelto en un escándalo mediático luego de que circularan versiones que lo relacionan sentimentalmente con Evangelina Anderson, modelo y conductora recientemente separada de Martín Demichelis. El rumor tomó fuerza a pesar de que el campeón del mundo con la Selección Argentina está casado y fue padre por tercera vez hace apenas unos meses.
La noticia, difundida por Yanina Latorre en televisión, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó revuelo tanto en el ambiente futbolístico como en el del espectáculo. De confirmarse, se trataría de un verdadero terremoto para la vida familiar del mediocampista.
La respuesta de Evangelina Anderson
Ante la consulta de la prensa, Anderson negó rotundamente cualquier vínculo amoroso con el jugador: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”, afirmó.
De esta manera, la modelo intentó bajar la tensión frente a la ola de especulaciones que se multiplicaron en redes.
Por su parte, Yanina Latorre mantuvo su postura y aseguró en LAM que, de comprobarse, el romance sería “el escándalo del año”. Incluso, en Sálvese quien pueda (SQP), fue más allá:
“Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”.
La panelista también dejó fuertes frases dirigidas a Anderson: “Él está casado, y yo familias no arruino. Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes. La tengo grabada. La mandé a grabar para saber si era verdad”.