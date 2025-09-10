Evangelina Anderson rompió el silencio sobre los rumores de romance con Leandro Paredes

Leandro Paredes, figura de Boca Juniors en lo que va del 2025, quedó envuelto en un escándalo mediático luego de que circularan versiones que lo relacionan sentimentalmente con Evangelina Anderson, modelo y conductora recientemente separada de Martín Demichelis. El rumor tomó fuerza a pesar de que el campeón del mundo con la Selección Argentina está casado y fue padre por tercera vez hace apenas unos meses.