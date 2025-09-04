Secciones
"Estoy recuperando el tiempo que perdí": Evangelina Anderson ya tendría nuevo novio

La modelo ya tiene una nueva pareja y no piensa perder el tiempo en cosas que no le divierten o no le hacen sentir bien.

Hace 1 Hs

Hace poco más de dos semanas Evangelina Anderson logró blanquear su separación de Martín Demichelis. Tres hijos y 17 años juntos después, la pareja puso fin al matrimonio en medio de rumores de infidelidad por parte del ex futbolista. Pero hoy, a menos de un mes de la separación, la modelo estaría saliendo con un nuevo hombre, mucho más joven que su ex.

Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio y habló de su separación de Martín Demichelis

La información fue difundida por el panelista “Pepe” Ochoa en LAM, que de momento tiene a Nazarena Vélez en la conducción. Desde el programa dieron algunos pequeños datos que permitieron rearmar el presente amoroso de Anderson. “Hace poco una amiga de ella dijo que está a full en general, porque está con mucho laburo… ¡pero con los tipos está a un nivel!”, contó una de las panelistas de LAM.

Evangelina Anderson, feliz y con nuevo novio

Anderson tiene hoy 42 años y los últimos 15 los pasó casada. Por eso, después de la separación que terminó con rumores de una tercera en discordia, la modelo no tiene reparos en contar cuál es su situación amorosa. En paralelo, en LAM aseguraron que una reconocida figura del medio la asesoró en cuanto a su separación.

El detalle que sorprendió y que algunas personas festejaron fue la edad que tiene la nueva pareja de Anderson. Mientras ella apenas pasó las cuatro décadas, él aún no llegó. “Está chongueando con este chico Franco, de 34 años”, indicaron desde el programa en vivo, asegurando que la modelo no siente vergüenza y que, por el contrario, está feiz.

“Me lo minimizó. Me dijo: ‘Me estoy divirtiendo, la paso bien. Me van a meter con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí”, sentenció sin vacilar la modelo.

Pero no está sola en el proceso de la ruptura. Además de sus amigas de toda la vida y las personas en quienes más confía, se acercó nuevamente a ella la modelo número uno de Argentina. “'Pampita' la estaría asesorando”, señalaron en el programa. Es que durante los últimos días también ellas fueron vistas juntas y saliendo en un mismo taxi de la filmación de “Los 8 escalones”.

