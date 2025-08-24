Paredes mostró su calidad y Boca ganó en su casa

Boca tuvo una noche feliz en La Bombonera y lo hizo con un protagonista excluyente: Leandro Paredes. El mediocampista fue la pieza clave en la victoria 2-0 frente a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con su calidad y su inteligencia para manejar los tiempos, participó en los dos goles y volvió a demostrar por qué se ha convertido en un futbolista indispensable para Miguel Ángel Russo.
El encuentro comenzó con un Boca decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. Con presión alta, circulación de pelota y mucha presencia en el campo rival, el “Xeneize” generó varias ocasiones claras durante la etapa inicial. Sin embargo, la falta de eficacia en la definición dejó la primera mitad en tablas, con un 0-0 que no reflejaba la superioridad del local. Banfield, por su parte, se mostró replegado, apostando a salir de contra, pero prácticamente no inquietó a Agustín Marchesin.
La historia cambió en el complemento. Apenas habían pasado nueve minutos cuando Paredes filtró un pase de esos que solo lo ven los jugadores de su categoría. La pelota llegó a los pies de Brian Aguirre, quien asistió a Miguel Merentiel para que el uruguayo rompiera el cero y desatara la alegría en las tribunas. Boca encontró en ese momento la tranquilidad que le había faltado y a partir de allí manejó los ritmos del encuentro con autoridad.
Banfield intentó reaccionar, pero el equipo de Julio César Falcioni careció de ideas y terminó repitiéndose en pelotazos que fueron controlados sin mayores problemas por la defensa “xeneize”. Boca, en cambio, siguió buscando con paciencia hasta que llegó el golpe definitivo. A los 36 minutos, un centro desde la derecha encontró a Cavani, quien aprovechó un rebote en el área chica para sellar el 2-0 con un cabezazo oportuno.
El resultado confirmó la levantada del equipo de Russo, que venía de cortar una racha negativa de 120 días sin ganar con la goleada sobre Independiente Rivadavia. Ahora, con este triunfo, suma nueve puntos y se acomoda en la pelea de la Zona A, quedando apenas un escalón por debajo de Huracán.
Paredes resaltó el esfuerzo colectivo y la importancia de encadenar victorias para recuperar la confianza. “Trabajamos mucho para llegar a este nivel. Lo merecía el grupo y hay que seguir todos juntos”, señaló el campeón del mundo.
Russo también se deshizo en elogios para su dirigido, al que calificó como uno de los mejores futbolistas que le tocó entrenar. “Es distinto, resuelve todo con una velocidad superior. Es un líder dentro y fuera de la cancha”, aseguró el técnico, convencido de que tener a Paredes en este nivel será determinante para lo que viene. Con dos triunfos consecutivos, Boca empieza a encontrar solidez y se anima a soñar con dar pelea en el Clausura y con asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores.