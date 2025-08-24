Paredes mostró su calidad y Boca ganó en su casa

Russo también se deshizo en elogios para su dirigido, al que calificó como uno de los mejores futbolistas que le tocó entrenar. “Es distinto, resuelve todo con una velocidad superior. Es un líder dentro y fuera de la cancha”, aseguró el técnico, convencido de que tener a Paredes en este nivel será determinante para lo que viene. Con dos triunfos consecutivos, Boca empieza a encontrar solidez y se anima a soñar con dar pelea en el Clausura y con asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores.