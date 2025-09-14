Secciones
¿Adiós a los cargadores? La batería experimental que promete durar hasta 20 días

Un grupo de especialistas en California presentó una batería experimental capaz de funcionar durante años sin necesidad de enchufarse.

Hace 1 Hs

La duración limitada de las baterías se convirtió en uno de los grandes problemas de la vida moderna. Estar pendiente del cargador es parte de la rutina diaria, ya sea para celulares como para otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, un avance científico podría cambiar esta realidad y llevar la autonomía a niveles impensados.

Un grupo de especialistas en California presentó una batería experimental capaz de funcionar durante años sin necesidad de enchufarse. El secreto está en el aprovechamiento de residuos nucleares combinados con nanodiamantes, un desarrollo que busca transformar por completo la manera en que se entiende la energía portátil.

Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, la tecnología ya demostró resultados alentadores en pruebas con dispositivos de pequeña escala. Su potencial de aplicación es enorme: desde teléfonos inteligentes hasta autos eléctricos e incluso naves espaciales que requieren independencia energética en misiones prolongadas.

El proyecto de Nano Diamond Battery

La innovación es impulsada por la startup Nano Diamond Battery (NDB). El sistema se basa en el uso de nanodiamantes como semiconductores que encapsulan el carbono-14, un isótopo presente en los desechos nucleares, y lo convierten en una fuente de energía constante.

Los diamantes sintéticos cumplen una doble función: transforman la radiación en electricidad y, al mismo tiempo, disipan el calor generado en el proceso. De esta forma, la batería logra ofrecer una autonomía prolongada dentro de un diseño seguro y estable.

La promesa de este avance tecnológico es tan grande que podría redefinir múltiples industrias. Desde eliminar la necesidad de cargadores en celulares hasta reemplazar estaciones de carga para vehículos eléctricos o impulsar misiones espaciales sin depender del reabastecimiento energético.

No obstante, la comercialización masiva aún parece lejana. El principal desafío será garantizar que el proceso de producción sea viable y accesible, además de mantener los altos estándares de seguridad que exige el uso de materiales radiactivos.

