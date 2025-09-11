La reforma electoral tiene el aval del 65% de los legisladores, según Acevedo

Boleta única electrónica: un sistema muy veloz, pero oneroso

La provincia de Salta fue pionera en la implementación del uso de la Boleta Única Electrónica. Es un sistema vigente desde 2011, y suele destacarse la rapidez en la que se obtienen los resultados. Al punto que a las 21 prácticamente está finalizado el escrutinio provisorio. El sistema brindado por el Grupo MSA, sin embargo, es muy oneroso. Para el comicio salteño de mayo de 2025 (casi 1,1 millones de ciudadanos habilitados a votar), el servicio le costó a la provincia $5.500 millones. En 2023, la contratación rondó en los $990 millones. Y la diferencia se evidencia al contrastarlo con los sistemas de otras provincias. Córdoba (padrón de 3,1 millones), por ejemplo, tiene la Boleta Única de Sufragio, en papel. Y en la votación de 2023 gastó $250 millones por el servicio; es decir, la cuarta parte.



