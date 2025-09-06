El municipio capitalino detecta más de 400 basurales a cielo abierto

Por otro lado, la Municipalidad detectó que este trimestre hubo más personas arrojando basura en la calle, de 26 casos anteriores a 40 actuales. “Este resultado nos confirma que estamos frente a un cambio cultural que demora en consolidarse, porque tirar basura en la vía pública sigue siendo un hábito arraigado”, enuncia. Además, añade que hacia este punto se vuelven indispensables los controles y sanciones efectuados por la Brigada Ambiental Municipal (BAM), con el apoyo del Centro de Monitoreo Ambiental (CMA), que “aportan información clave para actuar de manera más rápida y eficaz”.