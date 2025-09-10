Provincias Unidas se planta frente al Gobierno nacional

La convocatoria oficial que lanzó Javier Milei, a través de su vocero Manuel Adorni, no convenció a los gobernadores. Argumentan promesas incumplidas, falta de recursos y la agresividad de candidatos libertarios en sus distritos. “Nos cagaron con los recursos durante un año y medio y ahora, que tuvieron una paliza en Buenos Aires, quieren que les pongamos el hombro”, deslizó uno de ellos a Infobae, en off.