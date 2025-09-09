Jaldo sigue entre los gobernadores con mejor imagen del país

Respecto a las variaciones mensuales, el intendente que más creció en septiembre, en comparación con la medición anterior, fue Norma Fuentes, de la ciudad de Santiago del Estero, quien registró un incremento de +3.1% en su imagen positiva. Por el contrario, el intendente que más cayó fue Gustavo Saadi, de San Fernando del Valle de Catamarca, quien tuvo una disminución de -2.7% en su aprobación.