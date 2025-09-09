Secciones
Jaldo sigue entre los gobernadores con mejor imagen del país

Gustavo Valdés, de Corrientes, e Ignacio Torres, de Chubut, completan el podio. Axel Kicillof fue el que más creció en el último mes.

Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo.
Hace 3 Hs

Una nueva encuesta nacional difundida mostró cómo perciben los argentinos a sus gobernadores. De acuerdo con los resultados del relevamiento, el tucumano Osvaldo Jaldo se ubicó en el primer lugar del ranking con un 61,2% de imagen positiva. En el segundo puesto quedó Gustavo Valdés, de Corrientes, con un 60,9%, seguido de Ignacio Torres, de Chubut, con un 59,1%. 

El relevamiento, a cargo de la consultora CB, fue realizado entre el 1 y el 4 de septiembre de 2025, incluyó a más de 17 mil personas en todo el país y midió el nivel de aprobación de los mandatarios provinciales y de los principales intendentes del país.

En el extremo opuesto, los gobernadores con menor nivel de aprobación fueron Alberto Weretilneck, de Río Negro, con un 44,4%, Ricardo Quintela, de La Rioja, con un 45,6%, y Rolando Figueroa, de Neuquén, con un 47,5%.

La encuesta también analizó las variaciones respecto del mes anterior. El informe destacó que el gobernador que más creció en el mes de septiembre de 2025 en comparación con la medición anterior fue Axel Kicillof de provincia de Buenos Aires, quien registró un incremento de +2.9% en su imagen positiva. En contraste, el mandatario que más cayó fue Rolando Figueroa, de Neuquén, con una disminución de -3.4%.

El estudio incluyó además un ranking federal de intendentes, donde se registraron cambios significativos. Entre los jefes comunales, el mejor evaluado fue Eduardo Tassano, de Corrientes Capital, con un 62,0% de apoyo. Lo siguieron Leonardo Stelatto, de Posadas, con un 60,4%, y Ulpiano Suárez, de Mendoza Capital, con un 60,2%.

En el otro extremo, los intendentes con menor valoración ciudadana fueron Pablo Grasso, de Río Gallegos (36,4%), Emiliano Durand, de Salta Capital (37,1%), y Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy (37,6%).

Respecto a las variaciones mensuales, el intendente que más creció en septiembre, en comparación con la medición anterior, fue Norma Fuentes, de la ciudad de Santiago del Estero, quien registró un incremento de +3.1% en su imagen positiva. Por el contrario, el intendente que más cayó fue Gustavo Saadi, de San Fernando del Valle de Catamarca, quien tuvo una disminución de -2.7% en su aprobación.

Según la ficha técnica, el relevamiento se desarrolló en las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires, con un total de 17.959 casos y un error muestral promedio de entre 3 y 4 puntos. La recolección de datos se realizó mediante cuestionarios estructurados de preguntas cerradas, aplicados de forma online.

