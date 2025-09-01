Secciones
DeportesMás deportes

21K LA GACETA 2025: inscripciones online, categorías y beneficios de la fiesta del running tucumano

La competencia se correrá el 5 de octubre y tendrá distancias de 3K, 10K y 21K con descuentos especiales para socios Club LA GACETA y running teams.

21K LA GACETA 2025: inscripciones online, categorías y beneficios de la fiesta del running tucumano Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Los corredores ya pueden asegurar su lugar en la nueva edición de los 21K LA GACETA, la competencia más esperada del año en Tucumán. La cita será el domingo 5 de octubre de 2025, con largada a las 7.30 desde el Sheraton Tucumán Hotel, en pleno parque 9 de Julio.

La carrera ofrecerá tres distancias: 3K, 10K y 21K, pensadas para todo tipo de participantes, desde principiantes hasta atletas experimentados. En todos los casos habrá premiación por categorías, incluyendo modalidades de atletismo asistido.

Categorías habilitadas

  • 3K: de 14 a 70 años, hombres, mujeres y atletismo asistido.
  • 10K: de 16 a 70 años, con categorías cada cinco años y atletismo asistido.
  • 21K: de 18 a 70 años, con categorías cada cinco años y atletismo asistido.

En caso de inconvenientes con el sistema de inscripción, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3814081916, Instagram (@21klagacetatuc) o por correo electrónico (21k@lagaceta.com.ar).

Costos y descuentos

Los precios para cada categoría son los siguientes:

  • 21K: $45.000
  • 10K: $40.000
  • 3K: $35.000

Los socios del Club LA GACETA cuentan con un 20% de descuento usando el código CORROCLUB a la hora de llenar el formulario, mientras que los running teams de nuestra provincia y de la región también acceden a un 20% de descuento gestionando el código por los canales oficiales.

Una cita con el running tucumano

La cuenta regresiva ya empezó. Los 21K LA GACETA 2025 volverán a convertir al parque 9 de Julio en el epicentro del atletismo provincial; pero además, los atletas recorrerán puntos estratégicos e históricos de San Miguel de Tucumán. De esa manera miles de corredores se darán cita para vivir una jornada que promete esfuerzo, pasión y comunidad runner.

Cómo inscribirse

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.

Para participar de este evento podes hacer click en este enlace: 21K LA GACETA

Temas San Miguel de Tucumán21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
4

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
5

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

Dibu Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Comentarios