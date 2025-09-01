21K LA GACETA 2025: inscripciones online, categorías y beneficios de la fiesta del running tucumano

Los corredores ya pueden asegurar su lugar en la nueva edición de los 21K LA GACETA, la competencia más esperada del año en Tucumán. La cita será el domingo 5 de octubre de 2025, con largada a las 7.30 desde el Sheraton Tucumán Hotel, en pleno parque 9 de Julio.
La carrera ofrecerá tres distancias: 3K, 10K y 21K, pensadas para todo tipo de participantes, desde principiantes hasta atletas experimentados. En todos los casos habrá premiación por categorías, incluyendo modalidades de atletismo asistido.
Categorías habilitadas
- 3K: de 14 a 70 años, hombres, mujeres y atletismo asistido.
- 10K: de 16 a 70 años, con categorías cada cinco años y atletismo asistido.
- 21K: de 18 a 70 años, con categorías cada cinco años y atletismo asistido.
En caso de inconvenientes con el sistema de inscripción, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3814081916, Instagram (@21klagacetatuc) o por correo electrónico (21k@lagaceta.com.ar).
Costos y descuentos
Los precios para cada categoría son los siguientes:
- 21K: $45.000
- 10K: $40.000
- 3K: $35.000
Los socios del Club LA GACETA cuentan con un 20% de descuento usando el código CORROCLUB a la hora de llenar el formulario, mientras que los running teams de nuestra provincia y de la región también acceden a un 20% de descuento gestionando el código por los canales oficiales.
Una cita con el running tucumano
La cuenta regresiva ya empezó. Los 21K LA GACETA 2025 volverán a convertir al parque 9 de Julio en el epicentro del atletismo provincial; pero además, los atletas recorrerán puntos estratégicos e históricos de San Miguel de Tucumán. De esa manera miles de corredores se darán cita para vivir una jornada que promete esfuerzo, pasión y comunidad runner.
Cómo inscribirse
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la tercera edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.
Para participar de este evento podes hacer click en este enlace: 21K LA GACETA