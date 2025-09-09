Secciones
Entrenamiento fácil para principiantes: cómo preparar una carrera de 3KM

La hidratación, la alimentación y el estado físico son puntos fundamentales a tener en cuenta.

Hace 3 Hs

Si ya tenés tu calzado y ropa cómoda para empezar a correr, empezaste por los pasos correctos. Aunque se supone que iniciar un nuevo deporte requiere una buena inversión inicial, el running puede ser una de las prácticas más "económicas". Es que, en principio, solo basta con tener un calzado que evite lesiones.

Las personas que quieran correr una carrera de 3 kilómetros deben tener en cuenta el principio de progresividad y principio de individualidad. Estos indican que el ritmo del entrenamiento será diferente en función de cada persona. En ello inciden factores como la edad, el estado físico, la motivación y la alimentación.

Otro de los puntos a considerar son la nutrición y la hidratación en la previa y durante el período que dure el plan de entrenamiento. Si habitualmente se ingieren dos litros de agua diarios, durante la actividad física se debe consumir incluso un litro más por la pérdida de líquido que implica la sudoración.

De los 3KM a la maratón: plan de entrenamiento

Semana 1

- Lunes: dos repeticiones de seis minutos de caminata y dos de correr

- Martes: descanso

- Miércoles: dos repeticiones de seis minutos de caminata y dos de correr

- Jueves: descanso

- Viernes: descanso

- Sábado: dos repeticiones de cinco minutos de caminata y dos de correr

- Domingo: descanso

Semana 2

- Lunes: tres repeticiones de cuatro minutos de caminatas y dos de correr

- Martes: descanso

- Miércoles: cuatro repeticiones de tres minutos de caminata y uno y medio de correr

- Jueves: descanso

- Viernes: descanso

- Sábado: tres repeticiones de cuatro minutos de caminata y dos de correr

- Domingo: descanso

Semana 3

- Lunes: tres repeticiones de tres minutos de caminata y dos de correr

- Martes: descanso

- Miércoles: tres repeticiones de tres minutos de caminada y tres de correr

- Jueves: descanso

- Viernes: descanso

- Sábado: cuatro repeticiones de dos minutos de caminata y dos de correr

- Domingo: descanso

Semana 4

- Lunes: tres repeticiones de tres minutos de caminata y tres de correr

- Martes: descanso

- Miércoles: tres repeticiones de tres minutos de caminata y cuatro de correr

- Jueves: descanso

- Viernes: descanso

- Sábado: tres repeticiones de dos minutos de caminata y cuatro de correr + cinco minutos de caminata

- Domingo: descanso

Semana 5

- Lunes: tres repeticiones de cinco minutos de correr y dos de caminata

- Martes: descanso

- Miércoles: cuatro repeticiones de cuatro minutos de correr y uno de caminata

- Jueves: descanso

- Viernes: descanso

- Sábado: tres repeticiones de cinco minutos de correr y dos de caminata

- Domingo: descanso

Semana 6

- Lunes: tres repeticiones de seis minutos de correr y dos de caminata

- Martes: descanso

- Miércoles: cuatro repeticiones de seis minutos y medio de correr y dos de caminata

- Jueves: descanso

- Viernes: descanso

- Sábado: tres repeticiones de siete minutos de correr y uno de caminata

- Domingo: descanso

Inscribite en los 21k de LA GACETA

Los corredores ya pueden asegurar su lugar en la nueva edición de los 21K LA GACETA, la competencia más esperada del año en Tucumán. La cita será el domingo 5 de octubre de 2025, con largada a las 7.30 desde el Sheraton Tucumán Hotel, en pleno parque 9 de Julio.

La carrera ofrecerá tres distancias: 3K, 10K y 21K, pensadas para todo tipo de participantes, desde principiantes hasta atletas experimentados. En todos los casos habrá premiación por categorías, incluyendo modalidades de atletismo asistido.

Para participar de este evento podes hacer click en este enlace: 21K LA GACETA

