Viví los 21K LA GACETA con una experiencia de lujo gracias al hotel Sheraton

El hotel Sheraton Tucumán, epicentro de la largada de la tercera edición de los 21K LA GACETA, lanzó una propuesta exclusiva para los corredores que deseen transformar la prueba en una vivencia integral de lujo y de confort.
La iniciativa invita a los atletas a olvidarse de la logística. No hay que trasladarse, buscar en dónde cenar ni preocuparse por el desayuno previo a la carrera. Todo está pensado para que el corredor se concentre únicamente en disfrutar de la previa y de dar lo mejor en la competencia.
Comodidad
Hospedarse en el Sheraton significa tener la línea de salida a sólo unos pasos. La mañana del domingo, a las 7.30, los corredores podrán comenzar a calentar directamente en el predio del hotel y estar listos para la largada (a las 8 la categoría 21K, a las 8.20 la 10K y a las 8.30 AM la 3K).
Además, el ambiente será único. Los corredores de distintos puntos del país y de la región compartirán la previa, generando un clima de comunidad que se respira en cada pasillo y cada mesa del Mora Bistró Argentino (el bar del hotel.
El plan incluye:
• Check-in: sábado 4 de octubre a las 12.
• Cena de carbohidratos el sábado por la noche en el restó ubicado dentro del hotel, especialmente diseñada para los corredores.
• Alojamiento con todas las comodidades de un hotel cinco estrellas.
• Desayuno especial adaptado a las necesidades de los atletas.
• Late check-out el domingo 5 de octubre a las 18. De esa manera los atletas podrán descansar y relajarse luego de la carrera y de la premiación.
Propuesta exclusiva
El gerente del hotel, Marcos Gual, resume el espíritu de la propuesta. “Queremos que los corredores vivan la carrera desde otro nivel de confort; por eso decidimos impulsar una propuesta que nos parece puede ser un éxito”, aseguró.
De esa manera, los planes disponibles son: habitación single: $135.000 + IVA y la doble, $155.000 + IVA. Ambas opciones pueden financiarse en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, un beneficio exclusivo para clientes de la entidad.
¿Cómo reservar?
Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3815511000 o 3814554700, o dirigirse personalmente a la sede del hotel, ubicado en avenida Soldati y Haití.
No dejes de inscribirte a la tercera edición de los 21K LA GACETA. Podés hacerlo en unos minutos, en https://21k.lagaceta.com.ar y disfrutar de todos los beneficios de ser parte de esta fiesta deportiva que reúne a miles de corredores y familias de Tucumán.
Con cupos limitados, esta propuesta del Sheraton se posiciona como la opción más exclusiva para quienes buscan un 21K inolvidable, combinando deporte, bienestar y hospitalidad premium.
Para participar de este evento podes hacer click aquí: 21K LA GACETA