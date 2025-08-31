Secciones
DeportesMás deportes

Viví los 21K LA GACETA con una experiencia de lujo gracias al hotel Sheraton

La iniciativa invita a los atletas a olvidarse de la logística. No hay que trasladarse, buscar en dónde cenar ni preocuparse por el desayuno previo a la carrera.

Viví los 21K LA GACETA con una experiencia de lujo gracias al hotel Sheraton
Hace 1 Hs

El hotel Sheraton Tucumán, epicentro de la largada de la tercera edición de los 21K LA GACETA, lanzó una propuesta exclusiva para los corredores que deseen transformar la prueba en una vivencia integral de lujo y de confort.

La iniciativa invita a los atletas a olvidarse de la logística. No hay que trasladarse, buscar en dónde cenar ni preocuparse por el desayuno previo a la carrera. Todo está pensado para que el corredor se concentre únicamente en disfrutar de la previa y de dar lo mejor en la competencia.

Comodidad

Hospedarse en el Sheraton significa tener la línea de salida a sólo unos pasos. La mañana del domingo, a las 7.30, los corredores podrán comenzar a calentar directamente en el predio del hotel y estar listos para la largada (a las 8 la categoría 21K, a las 8.20 la 10K y a las 8.30 AM la 3K).

Viví los 21K LA GACETA con una experiencia de lujo gracias al hotel Sheraton

Además, el ambiente será único. Los corredores de distintos puntos del país y de la región compartirán la previa, generando un clima de comunidad que se respira en cada pasillo y cada mesa del Mora Bistró Argentino (el bar del hotel.

El plan incluye:

• Check-in: sábado 4 de octubre a las 12.

• Cena de carbohidratos el sábado por la noche en el restó ubicado dentro del hotel, especialmente diseñada para los corredores.

• Alojamiento con todas las comodidades de un hotel cinco estrellas.

• Desayuno especial adaptado a las necesidades de los atletas.

• Late check-out el domingo 5 de octubre a las 18. De esa manera los atletas podrán descansar y relajarse luego de la carrera y de la premiación.

Viví los 21K LA GACETA con una experiencia de lujo gracias al hotel Sheraton

Propuesta exclusiva

El gerente del hotel, Marcos Gual, resume el espíritu de la propuesta. “Queremos que los corredores vivan la carrera desde otro nivel de confort; por eso decidimos impulsar una propuesta que nos parece puede ser un éxito”, aseguró.

De esa manera, los planes disponibles son: habitación single: $135.000 + IVA y la doble, $155.000 + IVA. Ambas opciones pueden financiarse en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, un beneficio exclusivo para clientes de la entidad.

Viví los 21K LA GACETA con una experiencia de lujo gracias al hotel Sheraton

¿Cómo reservar?

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 3815511000 o 3814554700, o dirigirse personalmente a la sede del hotel, ubicado en avenida Soldati y Haití.

No dejes de inscribirte a la tercera edición de los 21K LA GACETA. Podés hacerlo en unos minutos, en https://21k.lagaceta.com.ar y disfrutar de todos los beneficios de ser parte de esta fiesta deportiva que reúne a miles de corredores y familias de Tucumán.

Con cupos limitados, esta propuesta del Sheraton se posiciona como la opción más exclusiva para quienes buscan un 21K inolvidable, combinando deporte, bienestar y hospitalidad premium.

Para participar de este evento podes hacer click aquí: 21K LA GACETA

Temas Banco MacroSheratonArgentina21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia
3

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
4

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
5

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
6

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Más Noticias
El fastidio de Franco Colapinto con Alpine por una orden de equipo en Zandvoort

El fastidio de Franco Colapinto con Alpine por una orden de equipo en Zandvoort

Agenda de TV del domingo: juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

Agenda de TV del domingo: juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Arsenal?

¿A qué hora y dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Arsenal?

La frustración de Colapinto tras terminar 11° en Países Bajos: Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy

La frustración de Colapinto tras terminar 11° en Países Bajos: "Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy"

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: revelan quién fue el tercero en discordia

Las dos caras del peronismo tucumano

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Comentarios