Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

El 47,28% alcanzado por Fuerza Patria colocó a Axel Kicillof como el gobernador con mejor elección de un frente peronista en comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires desde 2005. La contundente ventaja de más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza posicionó al mandatario como el candidato surgido de las urnas para renovar el liderazgo que hasta ahora ejerce la ex presidenta con prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner.
Kicillof superó todos los registros de las últimas seis elecciones legislativas en este distrito. Incluso mejoró los resultados de las legislativas de medio término durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. La comparación inmediata remite al 41,70% que alcanzó el peronismo en 2005, bajo la presidencia de Kirchner. Luego al 33,66% en 2009, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, y al mismo guarismo en su segundo período.
El piso más bajo para el kirchnerismo se había dado en 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, cuando el frente alcanzó apenas un 36,32% de los sufragios para legisladores provinciales. Más tarde, en 2021 y con Alberto Fernández en la presidencia, el peronismo obtuvo un 39,56%.
Con una campaña montada en la confrontación con Javier Milei y en la estrategia de nacionalizar la disputa, Kicillof no solo mejoró los desempeños del kirchnerismo en dos décadas, sino que también superó por más de siete puntos los resultados de la elección intermedia de su primer mandato. El domingo, esos números fueron interpretados con sorpresa por los militantes del Instituto Patria que se acercaron al búnker del gobernador sorprendidos por la contundencia de las cifras.
¿A la presidencia?
“Lo dijeron las urnas. Es nuestro candidato a presidente”, señaló Mario Secco, intendente de Ensenada. “Para nuestro espacio sí lo es”, coincidió Julio Alak, jefe comunal de La Plata, en diálogo con La Nación. Ambos integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado político de Kicillof con el que buscó despegarse del kirchnerismo.
A esa corriente también se sumó Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, que superó incluso los resultados de Kicillof con un 56%, aunque en los próximos dos años necesitará del respaldo del gobernador para frenar el avance del camporista Facundo Tignanelli en su distrito.
Lo más llamativo fue la aparición de intendentes ligados a La Cámpora en el escenario del mandatario bonaerense, dispuestos a plegarse al operativo de MDF. Entre ellos, Gastón Granados, de Ezeiza. “El desdoblamiento fue una gran decisión. Ahora más que nunca Axel Presidente”, expresó Granados, quien hasta hace poco respaldaba la candidatura de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral y acompañaba los actos de Máximo Kirchner en defensa de elecciones concurrentes.
Otros dirigentes, como Mariel Fernández (Moreno) y Mayra Mendoza (Quilmes), optaron por la cautela y evitaron pronunciarse públicamente. Todos ellos, que habían encabezado la resistencia interna al mando de Kicillof en este proceso, asistieron al mismo tiempo al clamor de la militancia que coreaba: “Para Axel la conducción”.
Votos perdidos
Aunque las elecciones de medio término suelen tener menor nivel de participación que las presidenciales, el peronismo registró en la provincia de Buenos Aires una pérdida de 441.095 votos respecto de los comicios de 2023 para la categoría de legisladores provinciales.
En esa ocasión, Unión por la Patria, con Sergio Massa como candidato a presidente y Axel Kicillof buscando su reelección en la gobernación, había alcanzado 4.261.214 sufragios para diputados y senadores provinciales. Sin embargo, pese a que UxP reunió casi medio millón de votos más que este año, el porcentaje resultó menor: el 44,68% del total. La explicación estuvo en la mayor concurrencia a las urnas, con 10,6 millones de electores y una participación del 76%.
La performance de La Libertad Avanza (LLA) también tuvo un punto de comparación en esos comicios. En 2023, el espacio de Javier Milei se ubicó en tercer lugar con 2.348.108 votos (24,5%). Juntos por el Cambio, en tanto, consiguió 2.545.545 sufragios, el 26%, quedando segundo detrás de Unión por la Patria.
En las elecciones legislativas de este domingo, la alianza entre LLA y el PRO alcanzó 2.580.788 votos, equivalentes al 37,71% de los escrutados, pero solo logró imponerse en dos de las ocho secciones electorales bonaerenses. La cifra representó un crecimiento de 232.680 sufragios y reflejó que el aporte del PRO fue magro con una porción de votantes de Milei del 2023 que, en esta elección, quizás desilusionados, decidieron no ir a votar o se inclinaron por otras ofertas electorales.
Kicillof volvió a pedir un encuentro con Milei en la Casa Rosada
“Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, contó Kicillof durante una entrevista en Radio con Vos. Y agregó: “Le contesté un mensaje formal”, remarcando que el mensaje de Francos -a través de WhatsApp- no formó parte de una convocatoria a dialogar sobre temas de gestión. El domingo, durante su discurso, el mandatario bonaerense volvió a pedirle a la Casa Rosada un encuentro con Milei, pese a las profundas diferencias que mantienen.
La interna continúa: aseguran que Kicillof y Cristina Kirchner no se hablaron tras la victoria
A pesar de la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, Cristina Fernández de Kirchner no se habría comunicado con Axel Kicillof para felicitarlo por el resultado. “Ni Máximo ni Cristina llamaron al gobernador. Sí recibió múltiples llamados de gobernadores, además de conversaciones con los presidentes de Brasil y Uruguay”, aseguraron fuentes del gobierno bonaerense al canal TN. En sus redes sociales, intendentes camporistas atribuyeron el contundente resultado en la provincia de Buenos Aires a la ex presidenta, con quien se reunieron en su departamento de Capital Federal el domingo a la noche.