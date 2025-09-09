Kicillof logró la mejor elección legislativa del peronismo en 20 años

Con una campaña montada en la confrontación con Javier Milei y en la estrategia de nacionalizar la disputa, Kicillof no solo mejoró los desempeños del kirchnerismo en dos décadas, sino que también superó por más de siete puntos los resultados de la elección intermedia de su primer mandato. El domingo, esos números fueron interpretados con sorpresa por los militantes del Instituto Patria que se acercaron al búnker del gobernador sorprendidos por la contundencia de las cifras.