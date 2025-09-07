Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo

Crisis política en LLA

El contraste fue notorio con el clima previo a los comicios. La crisis política derivada del escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpicó a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, junto a la persistente tensión cambiaria, habían obligado al oficialismo nacional a bajar las expectativas. Incluso en los últimos días, referentes de LLA instalaron la idea de que una derrota por cinco puntos sería un buen resultado.