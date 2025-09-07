Jaldo felicitó a Kicillof tras el triunfo en Buenos Aires: “El pueblo habló con paz y con fuerza”

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, celebró el triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este domingo y felicitó a su par bonaerense, Axel Kicillof, por la victoria de Fuerza Patria.
“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador Axel Kicillof por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, escribió Jaldo en sus redes sociales.
El mandatario tucumano consideró además que el resultado electoral es una señal política clara hacia adelante. “Estos resultados nos marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”, remarcó.
ð¦ð· En Buenos Aires, el pueblo hablÃ³ con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador @Kicillofok por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestiÃ³n y demuestra el respaldo de los bonaerenses a @FuerzaPatriaBA, poniendo un freno a las polÃticas del Gobierno Nacional.— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) September 8, 2025
Estosâ¦
Las palabras de Jaldo se suman a las expresiones de distintos referentes del peronismo que interpretaron la amplia victoria en Buenos Aires como un espaldarazo al liderazgo de Kicillof y un llamado de atención al Gobierno de Javier Milei en medio de la crisis económica y política.