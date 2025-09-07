Secciones

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

Política

Jaldo felicitó a Kicillof tras el triunfo en Buenos Aires: “El pueblo habló con paz y con fuerza”

El gobernador destacó el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria y sostuvo que los resultados marcan un freno a las políticas de Milei.

Hace 1 Hs

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, celebró el triunfo del peronismo en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este domingo y felicitó a su par bonaerense, Axel Kicillof, por la victoria de Fuerza Patria.

“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador Axel Kicillof por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, escribió Jaldo en sus redes sociales.

El mandatario tucumano consideró además que el resultado electoral es una señal política clara hacia adelante. “Estos resultados nos marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”, remarcó.

Las palabras de Jaldo se suman a las expresiones de distintos referentes del peronismo que interpretaron la amplia victoria en Buenos Aires como un espaldarazo al liderazgo de Kicillof y un llamado de atención al Gobierno de Javier Milei en medio de la crisis económica y política.

Temas Elecciones 2025 Axel KicillofOsvaldo JaldoJavier Milei
