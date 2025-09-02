Patricia Bullrich arremetió contra el kirchnerismo por la difusión de audios: "Llegaron más lejos que nunca"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, responsabilizó de manera directa al kirchnerismo por la difusión de audios donde se escucha la voz de Karina Milei y aseguró que fueron obtenidos con técnicas de espionaje ilegal.
A través de un video que compartió en sus rede sociales, la funcionaria afirmó: "Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas".
Aseguró que las grabaciones fueron "guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral".
También ostuvo que la difusión de los audios no se trató de "una mera filtración" sino que fue "un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas, grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digna de una organización política con fines claros, volver a la Argentina que estamos dejando atrás".
En otro tramo, la ex candidata presidencial recordó el episodio por la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, cuando ella era también ministra de Seguridad, pero del gobierno de Mauricio Macri. "Esto ya lo viví", dijo, "a dos meses de una elección nos inventaron un muerto".
"Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, inventaron testigos, inventaron una historia entera para destruir al gobierno. Y muchos repitieron esa mentira sin chequear nada", comentó sobre el episodio del joven que reivindicaba los derechos de las comunidades mapuches.
Dijo que durante los 82 días que pasaron hasta que se encontró el cuerpo de Maldonado en un arroyo "mancharon el honor de la gendarmería, acusaron a inocentes y hasta persiguieron a sus hijos en las escuelas". "Fue una de las operaciones más siniestras que vivimos", añadió.
"Y hoy los mismos de aquella vez están repitiendo el mismo libreto. Y lo digo con claridad. Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo mismo de siempre. Pierden poder, inventan caos. Crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre", arremetió.
Por último, la ministra dijo que el kirchnerismo "opera desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, sembrando desconfianza y odio". En ese sentido, dijo que "esta vez llegaron más lejos que nunca. Espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación".
Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal mÃ¡s peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025
"Esto es un ataque frontal a la República. Los audios difundidos lo confirman. Dos poderes del Estado habrían sido violados al mismo tiempo. Una gravedad inédita en la democracia argentina. Y nuestra denuncia lo deja en evidencia", arremetió e insistió con la teoría del espionaje ilegal de parte del kirchnerismo: "Su método está claro. Obtención clandestina de audios, reserva durante meses y difusión escalonada en episodios. Exactamente como una extorsión política".
Añadió que el objetivo "es siempre el mismo. Provocar escándalo social, dañar al gobierno y erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas".