Patricia Bullrich arremetió contra el kirchnerismo por la difusión de audios: "Llegaron más lejos que nunca"

"Esto es un ataque frontal a la República. Los audios difundidos lo confirman. Dos poderes del Estado habrían sido violados al mismo tiempo. Una gravedad inédita en la democracia argentina. Y nuestra denuncia lo deja en evidencia", arremetió e insistió con la teoría del espionaje ilegal de parte del kirchnerismo: "Su método está claro. Obtención clandestina de audios, reserva durante meses y difusión escalonada en episodios. Exactamente como una extorsión política".